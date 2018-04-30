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عمالة وافدة تحول مسكنها لموقع تابع لأحد المطاعم بـ"عشيرة الطائف"

يفتقد للاشتراطات الصحية .. و"البلدية" قامت بإغلاقه ومصادرة محتوياته

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية عشيرة الفرعية" شمال المحافظة ، وعن طريق الفرق الرقابية عمالة وافدة تقوم بتحضير الأطعمة داخل مسكن تابع لأحد المطاعم، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وتفصيلاً .. أوضحت الأمانة أنه تم على الفور إغلاق المطعم ومصادرة المضبوطات، وذلك ضمن برنامج الجولات الرقابية المكثفة ‫"امتثالك أمانة".

يُشار إلى أن الفرع البلدي بعشيرة شمال الطائف ضمن المنظومة العملية للبلديات الفرعية المرتبطة بالأمانة، حيث تُنفذ التعليمات وتُطبقها فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أن الفرع قام بعدة حملات رقابية ميدانية لمتابعة تلك الإجراءات ومدى تطبيقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمالة وافدة تحول مسكنها لموقع تابع لأحد المطاعم بـ"عشيرة الطائف"
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية عشيرة الفرعية" شمال المحافظة ، وعن طريق الفرق الرقابية عمالة وافدة تقوم بتحضير الأطعمة داخل مسكن تابع لأحد المطاعم، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وتفصيلاً .. أوضحت الأمانة أنه تم على الفور إغلاق المطعم ومصادرة المضبوطات، وذلك ضمن برنامج الجولات الرقابية المكثفة ‫"امتثالك أمانة".

يُشار إلى أن الفرع البلدي بعشيرة شمال الطائف ضمن المنظومة العملية للبلديات الفرعية المرتبطة بالأمانة، حيث تُنفذ التعليمات وتُطبقها فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أن الفرع قام بعدة حملات رقابية ميدانية لمتابعة تلك الإجراءات ومدى تطبيقها.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:24 AM

عمالة وافدة تحول مسكنها لموقع تابع لأحد المطاعم بـ"عشيرة الطائف"

يفتقد للاشتراطات الصحية .. و"البلدية" قامت بإغلاقه ومصادرة محتوياته

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فهد العتيبي - الطائف
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8,866

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية عشيرة الفرعية" شمال المحافظة ، وعن طريق الفرق الرقابية عمالة وافدة تقوم بتحضير الأطعمة داخل مسكن تابع لأحد المطاعم، في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وتفصيلاً .. أوضحت الأمانة أنه تم على الفور إغلاق المطعم ومصادرة المضبوطات، وذلك ضمن برنامج الجولات الرقابية المكثفة ‫"امتثالك أمانة".

يُشار إلى أن الفرع البلدي بعشيرة شمال الطائف ضمن المنظومة العملية للبلديات الفرعية المرتبطة بالأمانة، حيث تُنفذ التعليمات وتُطبقها فيما يتعلق بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، كما أن الفرع قام بعدة حملات رقابية ميدانية لمتابعة تلك الإجراءات ومدى تطبيقها.

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