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"الحصيني": لا صحة لموجة برد قادمة.. حالة ماطرة تبدأ اليوم

قال: متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنه لا صحة لما يُقال بين الناس عن موجة برد قادمة خلال اليومين القادمين؛ بل هناك حالة ماطرة تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة اليومين القادمين، هذا كلام غير صحيح جملة.. متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم؛ إلا ما شاء الله.

وأضاف: متوقع تجدد الأمطار -إن شاء الله- وحالة ممطرة جديدة من اليوم الثلاثاء على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": لا صحة لموجة برد قادمة.. حالة ماطرة تبدأ اليوم
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنه لا صحة لما يُقال بين الناس عن موجة برد قادمة خلال اليومين القادمين؛ بل هناك حالة ماطرة تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة اليومين القادمين، هذا كلام غير صحيح جملة.. متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم؛ إلا ما شاء الله.

وأضاف: متوقع تجدد الأمطار -إن شاء الله- وحالة ممطرة جديدة من اليوم الثلاثاء على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
09:03 AM

"الحصيني": لا صحة لموجة برد قادمة.. حالة ماطرة تبدأ اليوم

قال: متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,200

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنه لا صحة لما يُقال بين الناس عن موجة برد قادمة خلال اليومين القادمين؛ بل هناك حالة ماطرة تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة اليومين القادمين، هذا كلام غير صحيح جملة.. متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم؛ إلا ما شاء الله.

وأضاف: متوقع تجدد الأمطار -إن شاء الله- وحالة ممطرة جديدة من اليوم الثلاثاء على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.

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