النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

علاوة المعلمين .. خيبة أمل عنوانها "6 أيام"

المساواة بالموظفين مطلب والأمر الملكي واضح

أُصيب المعلمون والمعلمات بخيبة أمل من جرّاء عدم إيداع العلاوة السنوية لهم بالكامل مع رواتبهم هذا الشهر، وعدم مساواتهم بموظفي الدولة باحتسابها بشكل كامل، وسط مطالبتهم بتوضيح التباين الذي حدث بينهم وبين موظفي القطاعات الأخرى.

كان عديد من الجهات الحكومية قد أودع في حسابات منسوبيها العلاوة كاملةً مع راتب شهر يناير؛ بينما أودعت جهات أخرى أبرزها وزارة التعليم العلاوة كـ "فروقات" لمدة 6 أيام فقط، وسط استغراب كثيرٍ من المعلمين والمعلمات من هذا التباين، مشيرين إلى أنه إذا كانت رواتبهم بالشهر الميلادي والعلاوة بالشهر الهجري وفق ما يتضح من عملية احتساب العلاوة، فلماذا لم يتم احتساب العلاوة بأثر رجعي من بداية السنة الهجرية؟!

وخرج المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ اليوم، مؤكداً أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب".

ويقول المعلم بدر الحارثي؛ إن وزارة التعليم أصابتنا بإحباطٍ بصرفها علاوة ٦ أيام فقط حسب التاريخ الهجري؛ مع العلم أن الأمر الملكي واضح وصريح، ويتم صرفها من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩، فإما أن تنزل العلاوة كاملةً أو تُحسب حسب التاريخ الهجري من بداية شهر المحرم بأثر رجعي.

ودعا "الحارثي"؛ الوزارة، إلى توضيح آلية صرف العلاوة السنوية بعد أن أكّدت "الخدمة المدنية" أن "الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب ليست من اختصاصها؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية"، بينما لم يصدر توضيحٌ من "المالية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
علاوة المعلمين .. خيبة أمل عنوانها "6 أيام"
سبق

أُصيب المعلمون والمعلمات بخيبة أمل من جرّاء عدم إيداع العلاوة السنوية لهم بالكامل مع رواتبهم هذا الشهر، وعدم مساواتهم بموظفي الدولة باحتسابها بشكل كامل، وسط مطالبتهم بتوضيح التباين الذي حدث بينهم وبين موظفي القطاعات الأخرى.

كان عديد من الجهات الحكومية قد أودع في حسابات منسوبيها العلاوة كاملةً مع راتب شهر يناير؛ بينما أودعت جهات أخرى أبرزها وزارة التعليم العلاوة كـ "فروقات" لمدة 6 أيام فقط، وسط استغراب كثيرٍ من المعلمين والمعلمات من هذا التباين، مشيرين إلى أنه إذا كانت رواتبهم بالشهر الميلادي والعلاوة بالشهر الهجري وفق ما يتضح من عملية احتساب العلاوة، فلماذا لم يتم احتساب العلاوة بأثر رجعي من بداية السنة الهجرية؟!

وخرج المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ اليوم، مؤكداً أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب".

ويقول المعلم بدر الحارثي؛ إن وزارة التعليم أصابتنا بإحباطٍ بصرفها علاوة ٦ أيام فقط حسب التاريخ الهجري؛ مع العلم أن الأمر الملكي واضح وصريح، ويتم صرفها من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩، فإما أن تنزل العلاوة كاملةً أو تُحسب حسب التاريخ الهجري من بداية شهر المحرم بأثر رجعي.

ودعا "الحارثي"؛ الوزارة، إلى توضيح آلية صرف العلاوة السنوية بعد أن أكّدت "الخدمة المدنية" أن "الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب ليست من اختصاصها؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية"، بينما لم يصدر توضيحٌ من "المالية".

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:12 AM

علاوة المعلمين .. خيبة أمل عنوانها "6 أيام"

المساواة بالموظفين مطلب والأمر الملكي واضح

A A A
سعود الدعجاني - جدة
11
4,584

أُصيب المعلمون والمعلمات بخيبة أمل من جرّاء عدم إيداع العلاوة السنوية لهم بالكامل مع رواتبهم هذا الشهر، وعدم مساواتهم بموظفي الدولة باحتسابها بشكل كامل، وسط مطالبتهم بتوضيح التباين الذي حدث بينهم وبين موظفي القطاعات الأخرى.

كان عديد من الجهات الحكومية قد أودع في حسابات منسوبيها العلاوة كاملةً مع راتب شهر يناير؛ بينما أودعت جهات أخرى أبرزها وزارة التعليم العلاوة كـ "فروقات" لمدة 6 أيام فقط، وسط استغراب كثيرٍ من المعلمين والمعلمات من هذا التباين، مشيرين إلى أنه إذا كانت رواتبهم بالشهر الميلادي والعلاوة بالشهر الهجري وفق ما يتضح من عملية احتساب العلاوة، فلماذا لم يتم احتساب العلاوة بأثر رجعي من بداية السنة الهجرية؟!

وخرج المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ اليوم، مؤكداً أن العلاوة السنوية التي صُرفت مع الراتب، عن 6 أيام فقط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب".

ويقول المعلم بدر الحارثي؛ إن وزارة التعليم أصابتنا بإحباطٍ بصرفها علاوة ٦ أيام فقط حسب التاريخ الهجري؛ مع العلم أن الأمر الملكي واضح وصريح، ويتم صرفها من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩، فإما أن تنزل العلاوة كاملةً أو تُحسب حسب التاريخ الهجري من بداية شهر المحرم بأثر رجعي.

ودعا "الحارثي"؛ الوزارة، إلى توضيح آلية صرف العلاوة السنوية بعد أن أكّدت "الخدمة المدنية" أن "الجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب ليست من اختصاصها؛ كونها جوانب مالية، كما أن صرفها يتم مباشرة من قِبل الجهات الحكومية"، بينما لم يصدر توضيحٌ من "المالية".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,864
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,544
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,646
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,630

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة