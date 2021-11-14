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"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات

بعد تساؤل أحد المتابعين حول المعتقدات غير الصحيحة التي تربط بين الأمرين

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، أن تكون هناك علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات.

وأجاب الدكتور "النمر" عن تساؤل أحد متابعيه في "تويتر" مفاده: "هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام يقي من الجلطات".. مفيدًا بأنه لا توجد علاقة بين الأمرين.

يُذكر أن هناك بعض المعتقدات غير الصحيحة طبيًّا والسائدة تشير إلى أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب الإصابة بجلطة القلب، أو النزيف وهو ما تنفيه الكثير من الآراء الطبية.

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"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات
سبق

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، أن تكون هناك علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات.

وأجاب الدكتور "النمر" عن تساؤل أحد متابعيه في "تويتر" مفاده: "هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام يقي من الجلطات".. مفيدًا بأنه لا توجد علاقة بين الأمرين.

يُذكر أن هناك بعض المعتقدات غير الصحيحة طبيًّا والسائدة تشير إلى أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب الإصابة بجلطة القلب، أو النزيف وهو ما تنفيه الكثير من الآراء الطبية.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
03:09 PM

"النمر": لا علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات

بعد تساؤل أحد المتابعين حول المعتقدات غير الصحيحة التي تربط بين الأمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، أن تكون هناك علاقة بين شرب الماء البارد بعد الاستحمام والوقاية من الجلطات.

وأجاب الدكتور "النمر" عن تساؤل أحد متابعيه في "تويتر" مفاده: "هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام يقي من الجلطات".. مفيدًا بأنه لا توجد علاقة بين الأمرين.

يُذكر أن هناك بعض المعتقدات غير الصحيحة طبيًّا والسائدة تشير إلى أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب الإصابة بجلطة القلب، أو النزيف وهو ما تنفيه الكثير من الآراء الطبية.

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