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"التخصصات الصحية" تُقر محتوى اختبارَيْ تقنية الأشعة والرعاية التنفسية

بهدف رفع مستوى وكفاءة العاملين.. سيُطبق ابتداء من يناير 2021

أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي تقنية الأشعة SRTLE، والاختبار السعودي لممارسة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE؛ وذلك بعد انتهاء اللجنتين التطويريتين اللتين شُكّلتا للإسهام في إعداد محتوى وآلية الاختبارين من مهامهما في تلقي مقترحات ذوي الخبرة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن "الهيئة" حرصت على مشاركة مجتمع "تقنية الأشعة" ومجتمع "الرعاية التنفسية" في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذين التخصصين حيث سيبدأ تطبيق الاختبار الإلزامي لجميع المتقدمين للممارسة المهنية في هذين التخصصين ابتداء من يناير 2021م.

ودعا المتخصصين الراغبين في المشاركة بإعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة الرعاية التنفسية، إلى الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوميْ 14- 15 فبراير 2019 من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2PSGR3b؛ فيما يمكن المشاركة للمتخصصين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة تقنية الأشعة عبر ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوميْ 21- 22 فبراير 2019؛ من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2qW4WgZ.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أخصائي تقنية الأشعة أخصائي الرعاية التنفسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تُقر محتوى اختبارَيْ تقنية الأشعة والرعاية التنفسية
سبق

أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي تقنية الأشعة SRTLE، والاختبار السعودي لممارسة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE؛ وذلك بعد انتهاء اللجنتين التطويريتين اللتين شُكّلتا للإسهام في إعداد محتوى وآلية الاختبارين من مهامهما في تلقي مقترحات ذوي الخبرة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن "الهيئة" حرصت على مشاركة مجتمع "تقنية الأشعة" ومجتمع "الرعاية التنفسية" في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذين التخصصين حيث سيبدأ تطبيق الاختبار الإلزامي لجميع المتقدمين للممارسة المهنية في هذين التخصصين ابتداء من يناير 2021م.

ودعا المتخصصين الراغبين في المشاركة بإعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة الرعاية التنفسية، إلى الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوميْ 14- 15 فبراير 2019 من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2PSGR3b؛ فيما يمكن المشاركة للمتخصصين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة تقنية الأشعة عبر ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوميْ 21- 22 فبراير 2019؛ من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2qW4WgZ.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:45 AM

"التخصصات الصحية" تُقر محتوى اختبارَيْ تقنية الأشعة والرعاية التنفسية

بهدف رفع مستوى وكفاءة العاملين.. سيُطبق ابتداء من يناير 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقرت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي تقنية الأشعة SRTLE، والاختبار السعودي لممارسة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE؛ وذلك بعد انتهاء اللجنتين التطويريتين اللتين شُكّلتا للإسهام في إعداد محتوى وآلية الاختبارين من مهامهما في تلقي مقترحات ذوي الخبرة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن "الهيئة" حرصت على مشاركة مجتمع "تقنية الأشعة" ومجتمع "الرعاية التنفسية" في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذين التخصصين حيث سيبدأ تطبيق الاختبار الإلزامي لجميع المتقدمين للممارسة المهنية في هذين التخصصين ابتداء من يناير 2021م.

ودعا المتخصصين الراغبين في المشاركة بإعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة الرعاية التنفسية، إلى الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوميْ 14- 15 فبراير 2019 من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2PSGR3b؛ فيما يمكن المشاركة للمتخصصين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة تقنية الأشعة عبر ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يوميْ 21- 22 فبراير 2019؛ من خلال التقديم على الرابط https://bit.ly/2qW4WgZ.

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