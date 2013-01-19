"الشؤون الإسلامية" تبحث أوجه التعاون مع "طيبة للإعاقة الحركية" بالمدينة المنوّرة

تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات هذه الفئة

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة قيس بن عبدالحميد المعيقلي؛ بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية عبدالمحسن القشعمي؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجمعية وفرع الشؤون الإسلامية، لكل ما من شأنه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدّم القشعمي؛ شرحاً عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة الحركية بالمشاركة في جميع الأعمال، وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم، إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

من جانبه، ثمّن المعيقلي؛ خلال اطلاعه على إحدى سيارات الورش المتنقلة لصيانة وخدمة الكراسي المتحرّكة، حُسن التنظيم وجودة الأداء.