النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تبحث أوجه التعاون مع "طيبة للإعاقة الحركية" بالمدينة المنوّرة

تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات هذه الفئة

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة قيس بن عبدالحميد المعيقلي؛ بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية عبدالمحسن القشعمي؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجمعية وفرع الشؤون الإسلامية، لكل ما من شأنه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدّم القشعمي؛ شرحاً عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة الحركية بالمشاركة في جميع الأعمال، وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم، إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

من جانبه، ثمّن المعيقلي؛ خلال اطلاعه على إحدى سيارات الورش المتنقلة لصيانة وخدمة الكراسي المتحرّكة، حُسن التنظيم وجودة الأداء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تبحث أوجه التعاون مع "طيبة للإعاقة الحركية" بالمدينة المنوّرة
سبق

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة قيس بن عبدالحميد المعيقلي؛ بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية عبدالمحسن القشعمي؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجمعية وفرع الشؤون الإسلامية، لكل ما من شأنه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدّم القشعمي؛ شرحاً عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة الحركية بالمشاركة في جميع الأعمال، وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم، إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

من جانبه، ثمّن المعيقلي؛ خلال اطلاعه على إحدى سيارات الورش المتنقلة لصيانة وخدمة الكراسي المتحرّكة، حُسن التنظيم وجودة الأداء.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
01:29 PM

"الشؤون الإسلامية" تبحث أوجه التعاون مع "طيبة للإعاقة الحركية" بالمدينة المنوّرة

تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات هذه الفئة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
843

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة قيس بن عبدالحميد المعيقلي؛ بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة للإعاقة الحركية عبدالمحسن القشعمي؛ لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجمعية وفرع الشؤون الإسلامية، لكل ما من شأنه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدّم القشعمي؛ شرحاً عن مهام الجمعية من خلال تمكين ذوي الإعاقة الحركية بالمشاركة في جميع الأعمال، وتقديم الخدمات الخاصة والعامة لهم، إلى جانب تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.

من جانبه، ثمّن المعيقلي؛ خلال اطلاعه على إحدى سيارات الورش المتنقلة لصيانة وخدمة الكراسي المتحرّكة، حُسن التنظيم وجودة الأداء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,257
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة