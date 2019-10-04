بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني المدينة" يحذر من خطورة عبور الأودية

دعا إلى اتخاذ الاحتياطات تحسُّبًا للتقلبات الجوية المستمرة للثلاثاء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة اعتبارًا من غد السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك على خلفية تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية الهابطة وشبه انعدام بالرؤية نتيجة الأتربة المثارة.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، خاصة على المرتفعات الغربية والجنوبية وتمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.

وشدد "المدني" على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.

