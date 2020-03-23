النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

11 ألف عامل مسلحون بالإمكانات .. شاهد تعقيم شوارع بمكة تطويقاً لـ "كورونا"

95 جولة شملت 661 عمود إنارة و465 لوحة إعلانية و18 حديقة ودورة مياه

واصلت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمكة المكرّمة؛ حيث استهدفت تلك الحملات رش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدّسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود "الأمانة" في تكثيف حملات التطهير والتعقيم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وشكلت "الأمانة" عدداً من الفرق الميدانية بوساطة عدد من القوى العاملة بلغت (275) من العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي، إضافة إلى أكثر من (11000) عامل نظافة مزوّدين بعدد من آليات النظافة بلغ عددها (912) معدة مختلفة، و(95) من الأجهزة المحمولة على سيارات و(145) من الأجهزة المحمولة على الكتف.

وتم خلال أمس القيام بـ (95) جولة شملت (33) من الشوارع والأرصفة و(661) من أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية و(465) من اللوحات الإعلانية والدعائية و(18) من الحدائق ودورات المياه العامة.

وأهابت "الأمانة" بكل أصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها، ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل النظافة والوقاية والتعقيم، مثمّنة لهم استجابتهم ووقوفهم جنباً إلى جنب في خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أيّ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

أمانة العاصمة المقدّسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
11 ألف عامل مسلحون بالإمكانات .. شاهد تعقيم شوارع بمكة تطويقاً لـ "كورونا"
سبق

واصلت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمكة المكرّمة؛ حيث استهدفت تلك الحملات رش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدّسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود "الأمانة" في تكثيف حملات التطهير والتعقيم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وشكلت "الأمانة" عدداً من الفرق الميدانية بوساطة عدد من القوى العاملة بلغت (275) من العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي، إضافة إلى أكثر من (11000) عامل نظافة مزوّدين بعدد من آليات النظافة بلغ عددها (912) معدة مختلفة، و(95) من الأجهزة المحمولة على سيارات و(145) من الأجهزة المحمولة على الكتف.

وتم خلال أمس القيام بـ (95) جولة شملت (33) من الشوارع والأرصفة و(661) من أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية و(465) من اللوحات الإعلانية والدعائية و(18) من الحدائق ودورات المياه العامة.

وأهابت "الأمانة" بكل أصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها، ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل النظافة والوقاية والتعقيم، مثمّنة لهم استجابتهم ووقوفهم جنباً إلى جنب في خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أيّ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:25 AM

11 ألف عامل مسلحون بالإمكانات .. شاهد تعقيم شوارع بمكة تطويقاً لـ "كورونا"

95 جولة شملت 661 عمود إنارة و465 لوحة إعلانية و18 حديقة ودورة مياه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
9,333

واصلت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمكة المكرّمة؛ حيث استهدفت تلك الحملات رش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدّسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود "الأمانة" في تكثيف حملات التطهير والتعقيم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وشكلت "الأمانة" عدداً من الفرق الميدانية بوساطة عدد من القوى العاملة بلغت (275) من العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي، إضافة إلى أكثر من (11000) عامل نظافة مزوّدين بعدد من آليات النظافة بلغ عددها (912) معدة مختلفة، و(95) من الأجهزة المحمولة على سيارات و(145) من الأجهزة المحمولة على الكتف.

وتم خلال أمس القيام بـ (95) جولة شملت (33) من الشوارع والأرصفة و(661) من أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية و(465) من اللوحات الإعلانية والدعائية و(18) من الحدائق ودورات المياه العامة.

وأهابت "الأمانة" بكل أصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها، ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل النظافة والوقاية والتعقيم، مثمّنة لهم استجابتهم ووقوفهم جنباً إلى جنب في خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أيّ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,995
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة