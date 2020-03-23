11 ألف عامل مسلحون بالإمكانات .. شاهد تعقيم شوارع بمكة تطويقاً لـ "كورونا"

95 جولة شملت 661 عمود إنارة و465 لوحة إعلانية و18 حديقة ودورة مياه

واصلت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمكة المكرّمة؛ حيث استهدفت تلك الحملات رش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدّسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود "الأمانة" في تكثيف حملات التطهير والتعقيم، وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وشكلت "الأمانة" عدداً من الفرق الميدانية بوساطة عدد من القوى العاملة بلغت (275) من العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي، إضافة إلى أكثر من (11000) عامل نظافة مزوّدين بعدد من آليات النظافة بلغ عددها (912) معدة مختلفة، و(95) من الأجهزة المحمولة على سيارات و(145) من الأجهزة المحمولة على الكتف.

وتم خلال أمس القيام بـ (95) جولة شملت (33) من الشوارع والأرصفة و(661) من أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية و(465) من اللوحات الإعلانية والدعائية و(18) من الحدائق ودورات المياه العامة.

وأهابت "الأمانة" بكل أصحاب المطاعم والكافيتريات والمنشآت الغذائية وما يماثلها، ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل النظافة والوقاية والتعقيم، مثمّنة لهم استجابتهم ووقوفهم جنباً إلى جنب في خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أيّ تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.