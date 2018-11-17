غداً في الرياض.. انطلاق منافسات بطولة التعليم لـ"الريشة الطائرة"

برعاية "الوهيبي" وبمشاركة 40 من الطلاب يمثلون 10 إدارات

تنطلق منافسات بطولة التعليم للريشة الطائرة، التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، صباح غد الأحد، برعاية المدير العام للتعليم حمد بن ناصر الوهيبي، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

وستقام منافسات البطولة، التي تختتم فعالياتها الأربعاء المقبل، على أرض صالة مدرسة ابن كثير الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم، من خلال تنظيم 126 مباراة بمستوياتها الثلاثة "الفردي، الزوجي، والفرق"، وبمشاركة 40 طالباً يمثلون إدارات "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة، جازان، الباحة، الأحساء، عنيزة، المجمعة".

وقال مدير إدارة النشاط الطلابي في الإدارة الدكتور أنور بن عبدالله أبوعباة: نؤكد استعداد "تعليم الرياض" لاستضافة هذا الحدث الرياضي التعليمي، ونشيد بجهود اللجان المنظمة والاتحاد السعودي للعبة.

وأضاف: هذه واحدة من خطوات التعاون الكبير والمميز بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية لإدراج العديد من الألعاب الرياضية، من بينها الريشة الطائرة لتصبح واحدة من الألعاب المحببة لأبنائنا الطلاب.

وأردف: أهمية مثل هذه المسابقات الرياضية تنبع من كونها تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة بشكل عام ولعبة الريشة الطائرة بشكل خاص، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الممارسين لهذه اللعبة.

وقال "أبوعباة": الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة سخرت كل إمكاناتها لاستضافة وإنجاح هذا الحدث الرياضي التعليمي المميز.

وأضاف: بدأ العمل لإطلاق هذه البطولة منذ وقت باكر، حيث شكل قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي اللجان المشاركة في التنظيم واستقبال الوفود وتنقلاتهم بالتعاون مع الزملاء في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

ورحب "أبوعباة" بالفرق العشرة المشاركة في البطولة، وتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتحقيق النتائج المرجوة.

واختتم بالقول: أتمنى أن تكون مثل هذه البطولات رافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية الرياضية ونوفق نحن أيضًا في المهمة التي أنيطت بنا.