اليامي لرتبة عقيد بـ"مدني جازان"

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد عبدالله بن عايض الشهري، العقيد عبدالسلام اليامي، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على ترقية المقدم إلى رتبة "عقيد".

وقدّم "الشهري" التهاني والتبريكات للعقيد عبدالسلام اليامي؛ متمنيًا له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

ويُعد "اليامي" من الكفاءات القيادية المتميزة، كما عبّر عن اعتزازه بالترقية رافعًا شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعتبرها حافزًا لبذل المزيد من العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن.