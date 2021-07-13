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وزير الرياضة يعقد اجتماعًا "عن بعد" مع سفير اليابان

ناقشا تطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيـس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بعد، مع سفير دولة اليابان فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، وتطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي، بالإضافة إلى استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يعقد اجتماعًا "عن بعد" مع سفير اليابان
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيـس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بعد، مع سفير دولة اليابان فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، وتطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي، بالإضافة إلى استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:27 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:15 AM

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا "عن بعد" مع سفير اليابان

ناقشا تطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيـس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بعد، مع سفير دولة اليابان فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، وتطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي، بالإضافة إلى استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.

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