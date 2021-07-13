وزير الرياضة يعقد اجتماعًا "عن بعد" مع سفير اليابان

ناقشا تطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيـس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بعد، مع سفير دولة اليابان فوميو إيواي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، وتطوير العلاقة الثنائية في الجانب الرياضي، بالإضافة إلى استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يخدم تطور الرياضة لدى الجانبين.