بريطانيا.. وزيرة الثقافة وصفت رئيس الوزراء بـ "البطل" فتم طردها من "واتس" نواب الحزب الحاكم

تم طرد وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، من مجموعة خاصة بحزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق واتساب، بعدما حثّت أعضاء البرلمان على إظهار "قدرٍ بسيطٍ من الولاء" لرئيس الوزراء بوريس جونسون، طبقاً لـ "بي بي سي".

وعقب استقالة وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لورد ديفيد فروست، السبت، كثرت الرسائل داخل هذه المجموعة التي تسمّى "بريكست عالمي نظيف"، وتضم ما يزيد على مئة عضو برلماني من حزب المحافظين.

وبعد ادعاءات بأن استقالة فروست كانت "كارثة" و"ضربة قاسية" لجونسون، وصفت دوريس رئيس الوزراء بـ"البطل"، لكن الوزير السابق ستيف بيكر، طرد دوريس من المجموعة، وأتبع ذلك بالقول: "كفى يعني كفى".

ويواجه رئيس الوزراء انتقادات متصاعدة من عددٍ من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتبني مزيدٍ من الإجراءات لمواجهة انتشار كوفيد-19، من أجل التعامل مع متحور أوميكرون.