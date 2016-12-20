النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا.. وزيرة الثقافة وصفت رئيس الوزراء بـ "البطل" فتم طردها من "واتس" نواب الحزب الحاكم

تم طرد وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، من مجموعة خاصة بحزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق واتساب، بعدما حثّت أعضاء البرلمان على إظهار "قدرٍ بسيطٍ من الولاء" لرئيس الوزراء بوريس جونسون، طبقاً لـ "بي بي سي".

وعقب استقالة وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لورد ديفيد فروست، السبت، كثرت الرسائل داخل هذه المجموعة التي تسمّى "بريكست عالمي نظيف"، وتضم ما يزيد على مئة عضو برلماني من حزب المحافظين.

وبعد ادعاءات بأن استقالة فروست كانت "كارثة" و"ضربة قاسية" لجونسون، وصفت دوريس رئيس الوزراء بـ"البطل"، لكن الوزير السابق ستيف بيكر، طرد دوريس من المجموعة، وأتبع ذلك بالقول: "كفى يعني كفى".

ويواجه رئيس الوزراء انتقادات متصاعدة من عددٍ من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتبني مزيدٍ من الإجراءات لمواجهة انتشار كوفيد-19، من أجل التعامل مع متحور أوميكرون.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا.. وزيرة الثقافة وصفت رئيس الوزراء بـ "البطل" فتم طردها من "واتس" نواب الحزب الحاكم
سبق

تم طرد وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، من مجموعة خاصة بحزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق واتساب، بعدما حثّت أعضاء البرلمان على إظهار "قدرٍ بسيطٍ من الولاء" لرئيس الوزراء بوريس جونسون، طبقاً لـ "بي بي سي".

وعقب استقالة وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لورد ديفيد فروست، السبت، كثرت الرسائل داخل هذه المجموعة التي تسمّى "بريكست عالمي نظيف"، وتضم ما يزيد على مئة عضو برلماني من حزب المحافظين.

وبعد ادعاءات بأن استقالة فروست كانت "كارثة" و"ضربة قاسية" لجونسون، وصفت دوريس رئيس الوزراء بـ"البطل"، لكن الوزير السابق ستيف بيكر، طرد دوريس من المجموعة، وأتبع ذلك بالقول: "كفى يعني كفى".

ويواجه رئيس الوزراء انتقادات متصاعدة من عددٍ من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتبني مزيدٍ من الإجراءات لمواجهة انتشار كوفيد-19، من أجل التعامل مع متحور أوميكرون.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:37 AM

بريطانيا.. وزيرة الثقافة وصفت رئيس الوزراء بـ "البطل" فتم طردها من "واتس" نواب الحزب الحاكم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,541

تم طرد وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، من مجموعة خاصة بحزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق واتساب، بعدما حثّت أعضاء البرلمان على إظهار "قدرٍ بسيطٍ من الولاء" لرئيس الوزراء بوريس جونسون، طبقاً لـ "بي بي سي".

وعقب استقالة وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لورد ديفيد فروست، السبت، كثرت الرسائل داخل هذه المجموعة التي تسمّى "بريكست عالمي نظيف"، وتضم ما يزيد على مئة عضو برلماني من حزب المحافظين.

وبعد ادعاءات بأن استقالة فروست كانت "كارثة" و"ضربة قاسية" لجونسون، وصفت دوريس رئيس الوزراء بـ"البطل"، لكن الوزير السابق ستيف بيكر، طرد دوريس من المجموعة، وأتبع ذلك بالقول: "كفى يعني كفى".

ويواجه رئيس الوزراء انتقادات متصاعدة من عددٍ من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتبني مزيدٍ من الإجراءات لمواجهة انتشار كوفيد-19، من أجل التعامل مع متحور أوميكرون.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة