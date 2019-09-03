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الأهلي يواجه ضمك ودياً.. و"ليما" يصل جدة

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عند الساعة 7:15 من مساء يوم السبت.

ويسعى المدير الفني للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

وقررت إدارة الأهلي فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة في حضور المباراة مجاناً، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

من جانب آخر، وصل إلى جدة محترف الفريق البرازيلي لوكاس ليما، حيث سيشارك في تدريبات الفريق الأول غداً الأربعاء، بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواجه ضمك ودياً.. و"ليما" يصل جدة
سبق

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عند الساعة 7:15 من مساء يوم السبت.

ويسعى المدير الفني للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

وقررت إدارة الأهلي فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة في حضور المباراة مجاناً، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

من جانب آخر، وصل إلى جدة محترف الفريق البرازيلي لوكاس ليما، حيث سيشارك في تدريبات الفريق الأول غداً الأربعاء، بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
08:56 PM

الأهلي يواجه ضمك ودياً.. و"ليما" يصل جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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3,585

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عند الساعة 7:15 من مساء يوم السبت.

ويسعى المدير الفني للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

وقررت إدارة الأهلي فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة في حضور المباراة مجاناً، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

من جانب آخر، وصل إلى جدة محترف الفريق البرازيلي لوكاس ليما، حيث سيشارك في تدريبات الفريق الأول غداً الأربعاء، بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

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