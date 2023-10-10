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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. 303062 حالة تماثلت للشفاء

سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.

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كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
04:50 PM

كورونا في  باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. 303062 حالة تماثلت للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.

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