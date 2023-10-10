سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.

كورونا في باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-10 سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 04:50 PM

كورونا في باكستان: 671 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. 303062 حالة تماثلت للشفاء





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سجلت باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 6 حالات وفاة، و671 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318266 حالة، منها 8646 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6558 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303062 حالة.