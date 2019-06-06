النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية

خلال الاجتماع المغلق داخل مقره في أديس أبابا

قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
قرار الاتحاد الأفريقي، جاء بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وبدأ اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وخلال الاجتماع المغلق داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي؛ بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية
سبق

قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
قرار الاتحاد الأفريقي، جاء بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وبدأ اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وخلال الاجتماع المغلق داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي؛ بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
04:18 PM

الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان حتى نقل السلطة لحكومة مدنية

خلال الاجتماع المغلق داخل مقره في أديس أبابا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,225

قررت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق عضوية السودان، حتى يتم نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
قرار الاتحاد الأفريقي، جاء بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، إثر التصعيد الأخير بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التي تتمسك بالاعتصام لنقل السلطة إلى حكومة مدنية عقب فضه، ما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وبدأ اليوم الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وخلال الاجتماع المغلق داخل مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي؛ بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,346
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,173
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,304
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,965

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة