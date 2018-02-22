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اتفاقية تعاون بين "عمل الرياض" و"حركية"

تشمل النقل والحج والعمرة والزواج الجماعي

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون مع جمعية الإعاقة الحركية، ممثلة بمديرها محمد بن سعد الحمالي.

تهدف الاتفاقية لتبادل الخدمات المهنية، والاستفادة من الإمكانيات والكوادر البشرية والبرامج الاجتماعية والصحية والنفسية بين الجمعية ومراكز التأهيل الشامل في المنطقة للجنسين.

ونصّت الاتفاقية التي حضر مراسم التوقيع عليها مساعد مدير عام الفرع للرعاية الاجتماعية، علي القباني، ومشرفة التمكين بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وفاء المبارك، على أن "تقوم الجمعية بدمج نزلاء المراكز في برامجها وأنشطتها، وتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة وخدمة "النقل" بالتنسيق مع إدارات المراكز، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنزلاء مراكز التأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة للاستفادة من برامج الحج والعمرة، والزواج الجماعي، والمساعدة على الإنجاب".

كما تنص على أن "يلتزم فرع الوزارة بتمكين الجمعية من الاستفادة من النادي الاجتماعي في مركز تأهيل الدرعية وأقسام العلاج الطبيعي والعيادات الشاملة، والمساهمة في تطوير قسمي البحث الاجتماعي وخدمات المستفيدين لدى الجمعية من خلال الاستئناس بآراء المختصين في الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية من ذوي الخبرات".

وقال مدير عام فرع الوزارة، يوسف السيالي: إن مدة الاتفاقية سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد والتطوير، وتهدف لتبادل المنافع المهنية بما يعود على نزلاء مراكز التأهيل أو أعضاء الجمعية من ذوي الإعاقة بالنفع والفائدة، وذلك في إطار السعي الدائم من فرع الوزارة لتطوير خدماته وتحسين منظومة عمل الفروع التابعة له.

ولفت إلى أن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في منطقة الرياض ترعى ما يربو على 1800 حالة من ذوي الإعاقة، وتشرف على تأهيلهم تأهيلاً اجتماعيًّا وصحيًّا ونفسيًّا من خلال ما يقدم لهم من أنشطة وبرامج تنفذ عن طريق الكوادر المؤهلة في تلك المراكز.

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اتفاقية تعاون بين "عمل الرياض" و"حركية"
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون مع جمعية الإعاقة الحركية، ممثلة بمديرها محمد بن سعد الحمالي.

تهدف الاتفاقية لتبادل الخدمات المهنية، والاستفادة من الإمكانيات والكوادر البشرية والبرامج الاجتماعية والصحية والنفسية بين الجمعية ومراكز التأهيل الشامل في المنطقة للجنسين.

ونصّت الاتفاقية التي حضر مراسم التوقيع عليها مساعد مدير عام الفرع للرعاية الاجتماعية، علي القباني، ومشرفة التمكين بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وفاء المبارك، على أن "تقوم الجمعية بدمج نزلاء المراكز في برامجها وأنشطتها، وتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة وخدمة "النقل" بالتنسيق مع إدارات المراكز، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنزلاء مراكز التأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة للاستفادة من برامج الحج والعمرة، والزواج الجماعي، والمساعدة على الإنجاب".

كما تنص على أن "يلتزم فرع الوزارة بتمكين الجمعية من الاستفادة من النادي الاجتماعي في مركز تأهيل الدرعية وأقسام العلاج الطبيعي والعيادات الشاملة، والمساهمة في تطوير قسمي البحث الاجتماعي وخدمات المستفيدين لدى الجمعية من خلال الاستئناس بآراء المختصين في الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية من ذوي الخبرات".

وقال مدير عام فرع الوزارة، يوسف السيالي: إن مدة الاتفاقية سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد والتطوير، وتهدف لتبادل المنافع المهنية بما يعود على نزلاء مراكز التأهيل أو أعضاء الجمعية من ذوي الإعاقة بالنفع والفائدة، وذلك في إطار السعي الدائم من فرع الوزارة لتطوير خدماته وتحسين منظومة عمل الفروع التابعة له.

ولفت إلى أن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في منطقة الرياض ترعى ما يربو على 1800 حالة من ذوي الإعاقة، وتشرف على تأهيلهم تأهيلاً اجتماعيًّا وصحيًّا ونفسيًّا من خلال ما يقدم لهم من أنشطة وبرامج تنفذ عن طريق الكوادر المؤهلة في تلك المراكز.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
05:55 PM

اتفاقية تعاون بين "عمل الرياض" و"حركية"

تشمل النقل والحج والعمرة والزواج الجماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، اتفاقية تعاون مع جمعية الإعاقة الحركية، ممثلة بمديرها محمد بن سعد الحمالي.

تهدف الاتفاقية لتبادل الخدمات المهنية، والاستفادة من الإمكانيات والكوادر البشرية والبرامج الاجتماعية والصحية والنفسية بين الجمعية ومراكز التأهيل الشامل في المنطقة للجنسين.

ونصّت الاتفاقية التي حضر مراسم التوقيع عليها مساعد مدير عام الفرع للرعاية الاجتماعية، علي القباني، ومشرفة التمكين بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وفاء المبارك، على أن "تقوم الجمعية بدمج نزلاء المراكز في برامجها وأنشطتها، وتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة وخدمة "النقل" بالتنسيق مع إدارات المراكز، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنزلاء مراكز التأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة للاستفادة من برامج الحج والعمرة، والزواج الجماعي، والمساعدة على الإنجاب".

كما تنص على أن "يلتزم فرع الوزارة بتمكين الجمعية من الاستفادة من النادي الاجتماعي في مركز تأهيل الدرعية وأقسام العلاج الطبيعي والعيادات الشاملة، والمساهمة في تطوير قسمي البحث الاجتماعي وخدمات المستفيدين لدى الجمعية من خلال الاستئناس بآراء المختصين في الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية من ذوي الخبرات".

وقال مدير عام فرع الوزارة، يوسف السيالي: إن مدة الاتفاقية سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد والتطوير، وتهدف لتبادل المنافع المهنية بما يعود على نزلاء مراكز التأهيل أو أعضاء الجمعية من ذوي الإعاقة بالنفع والفائدة، وذلك في إطار السعي الدائم من فرع الوزارة لتطوير خدماته وتحسين منظومة عمل الفروع التابعة له.

ولفت إلى أن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث في منطقة الرياض ترعى ما يربو على 1800 حالة من ذوي الإعاقة، وتشرف على تأهيلهم تأهيلاً اجتماعيًّا وصحيًّا ونفسيًّا من خلال ما يقدم لهم من أنشطة وبرامج تنفذ عن طريق الكوادر المؤهلة في تلك المراكز.

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