روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الروسية اليوم، تسجيل 355 حالة وفاة، بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.
وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تَماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14519؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-30
أعلنت السلطات الروسية اليوم، تسجيل 355 حالة وفاة، بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.
وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تَماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14519؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
02:21 PM
روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الروسية اليوم، تسجيل 355 حالة وفاة، بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.
وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تَماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14519؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.