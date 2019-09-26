وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساء عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بتشغيل وصيانة ونظافة عدد 141 مسجداً وجامعاً في منطقة مكة المكرمة، بمبلغ إجمالي قدره (20.085.200) عشرون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً ومائتي ريال، على عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك حسب العرض الفني والشروط والمواصفات وجداول الكميات وتوجيهات الجهة المشرفة. وقد تضمنت المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "أ" المركزية لعدد "100" مسجد وجامع بمبلغ إجمالي قدره (10.317.200) عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتي ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "22" لعدد "41" جامعاً متميزاً بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره (9.768.000) تسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً، على أن تنفذ هذه المشروعات خلال "36" شهراً من تاريخ استلام الموقع. ويأتي تنفيذ هذه المشروعات امتداداً لنهج هذه الدولة المباركة، وولاة أمرها -حفظهم الله- في وجوب العناية ببيوت الله، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه؛ كي تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

"الشؤون الإسلامية" ترسي مشروعات صيانة وتشغيل 141 مسجداً وجامعاً في مكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-26 وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساء عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بتشغيل وصيانة ونظافة عدد 141 مسجداً وجامعاً في منطقة مكة المكرمة، بمبلغ إجمالي قدره (20.085.200) عشرون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً ومائتي ريال، على عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك حسب العرض الفني والشروط والمواصفات وجداول الكميات وتوجيهات الجهة المشرفة.

وقد تضمنت المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "أ" المركزية لعدد "100" مسجد وجامع بمبلغ إجمالي قدره (10.317.200) عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتي ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "22" لعدد "41" جامعاً متميزاً بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره (9.768.000) تسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً، على أن تنفذ هذه المشروعات خلال "36" شهراً من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات امتداداً لنهج هذه الدولة المباركة، وولاة أمرها -حفظهم الله- في وجوب العناية ببيوت الله، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه؛ كي تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 02:10 PM

"الشؤون الإسلامية" ترسي مشروعات صيانة وتشغيل 141 مسجداً وجامعاً في مكة على عدد من المؤسسات الوطنية وذلك حسب العرض الفني والشروط والمواصفات





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وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساء عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بتشغيل وصيانة ونظافة عدد 141 مسجداً وجامعاً في منطقة مكة المكرمة، بمبلغ إجمالي قدره (20.085.200) عشرون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً ومائتي ريال، على عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك حسب العرض الفني والشروط والمواصفات وجداول الكميات وتوجيهات الجهة المشرفة.

وقد تضمنت المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "أ" المركزية لعدد "100" مسجد وجامع بمبلغ إجمالي قدره (10.317.200) عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتي ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "22" لعدد "41" جامعاً متميزاً بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره (9.768.000) تسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون ألفاً، على أن تنفذ هذه المشروعات خلال "36" شهراً من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات امتداداً لنهج هذه الدولة المباركة، وولاة أمرها -حفظهم الله- في وجوب العناية ببيوت الله، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه؛ كي تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع على أكمل وجه.