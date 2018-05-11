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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

بينها الرياض بـ520 حالة.. 5 مدن سعودية تسجل 1493 إصابة جديدة بـ"كورونا"

343 بمكة و257 بالمدينة و236 بجدة و137 بالهفوف

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والهفوف" 1493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1966 حالة.

وتوزعت الـ1493 حالة على: الرياض 520، ومكة 343، والمدينة 257، وجدة 236، والهفوف 137 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 41014 حالة، منها 28022 حالة نشطة، و149 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12737 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها الرياض بـ520 حالة.. 5 مدن سعودية تسجل 1493 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والهفوف" 1493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1966 حالة.

وتوزعت الـ1493 حالة على: الرياض 520، ومكة 343، والمدينة 257، وجدة 236، والهفوف 137 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 41014 حالة، منها 28022 حالة نشطة، و149 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12737 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة وفاة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
03:56 PM

بينها الرياض بـ520 حالة.. 5 مدن سعودية تسجل 1493 إصابة جديدة بـ"كورونا"

343 بمكة و257 بالمدينة و236 بجدة و137 بالهفوف

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
7,384

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والهفوف" 1493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1966 حالة.

وتوزعت الـ1493 حالة على: الرياض 520، ومكة 343، والمدينة 257، وجدة 236، والهفوف 137 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 41014 حالة، منها 28022 حالة نشطة، و149 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12737 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة وفاة.

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