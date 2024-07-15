النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوازات مكة" تنفّذ 33475 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات

الحارثي طالب المواطنين والمقيمين بالاستفادة منها دون الحاجة إلى المراجعة

نفّذت جوازات منطقة مكة المكرّمة (33475) عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات المتاحة على منصة أبشر، منها (29315) طلباً متعلقاً بمشكلات هوية مقيم و(4459) طلباً متعلقاً بإضافة المواليد، خلال الفترة من 25 مارس 2020م حتى 13 يوليو 2020م.

وأتاحت هذه الخدمة سرعة إنجاز التعاملات الإلكترونية للمستفيدين وسهولة تواصلهم مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجههم وتعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرّمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، أنه إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات بتعزيز الخدمات الإلكترونية، فقد تم تخصيص فريق عمل لهذه الخدمة بجوازات المنطقة يقوم باستقبال المعاملات الإلكترونية الواردة عبر خدمة (الرسائل والطلبات) والتأكّد من سلامة البيانات كافة ومطابقتها للتعليمات قبل تنفيذها.

وحثّ اللواء الحارثي، جميع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات بالمنطقة.

المديرية العامة للجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جوازات مكة" تنفّذ 33475 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات
سبق

نفّذت جوازات منطقة مكة المكرّمة (33475) عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات المتاحة على منصة أبشر، منها (29315) طلباً متعلقاً بمشكلات هوية مقيم و(4459) طلباً متعلقاً بإضافة المواليد، خلال الفترة من 25 مارس 2020م حتى 13 يوليو 2020م.

وأتاحت هذه الخدمة سرعة إنجاز التعاملات الإلكترونية للمستفيدين وسهولة تواصلهم مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجههم وتعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرّمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، أنه إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات بتعزيز الخدمات الإلكترونية، فقد تم تخصيص فريق عمل لهذه الخدمة بجوازات المنطقة يقوم باستقبال المعاملات الإلكترونية الواردة عبر خدمة (الرسائل والطلبات) والتأكّد من سلامة البيانات كافة ومطابقتها للتعليمات قبل تنفيذها.

وحثّ اللواء الحارثي، جميع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات بالمنطقة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
01:48 PM

"جوازات مكة" تنفّذ 33475 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات

الحارثي طالب المواطنين والمقيمين بالاستفادة منها دون الحاجة إلى المراجعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
160

نفّذت جوازات منطقة مكة المكرّمة (33475) عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات المتاحة على منصة أبشر، منها (29315) طلباً متعلقاً بمشكلات هوية مقيم و(4459) طلباً متعلقاً بإضافة المواليد، خلال الفترة من 25 مارس 2020م حتى 13 يوليو 2020م.

وأتاحت هذه الخدمة سرعة إنجاز التعاملات الإلكترونية للمستفيدين وسهولة تواصلهم مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجههم وتعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرّمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، أنه إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات بتعزيز الخدمات الإلكترونية، فقد تم تخصيص فريق عمل لهذه الخدمة بجوازات المنطقة يقوم باستقبال المعاملات الإلكترونية الواردة عبر خدمة (الرسائل والطلبات) والتأكّد من سلامة البيانات كافة ومطابقتها للتعليمات قبل تنفيذها.

وحثّ اللواء الحارثي، جميع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,055

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة