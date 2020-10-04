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ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية

مواعيد أبرز المواجهات.. مباريات سهلة لليفربول وأرسنال والبايرن والإنتر وميلان والريال

تشهد ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اليوم الأحد، إقامة عدة مباريات، أبرزها موقعة يوفنتوس ونابولي، ومواجهة إشبيلية ضد برشلونة، ولقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، في الملاعب الأوروبية، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي# وست هام يونايتد- الساعة 14:00

أرسنال # شيفيلد يونايتد- الساعة 16:00

مانشستر يونايتد # توتنهام هوتسبير- الساعة 18:30

أستون فيلا # ليفربول- الساعة 21:15

الدوري الإسباني

ليفانتي # ريال مدريد- الساعة 17:00

برشلونة # إشبيلية- الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

أتالانتا # كالياري- الساعة 13:30

لاتسيو # إنتر ميلان- الساعة 16:00

ميلان # سبيزيا- الساعة 19:00

يوفنتوس # نابولي- الساعة 21:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ # هيرتا برلين- الساعة 19:00.

الدوريات الأوروبية ملاعب كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية
سبق

تشهد ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اليوم الأحد، إقامة عدة مباريات، أبرزها موقعة يوفنتوس ونابولي، ومواجهة إشبيلية ضد برشلونة، ولقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، في الملاعب الأوروبية، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي# وست هام يونايتد- الساعة 14:00

أرسنال # شيفيلد يونايتد- الساعة 16:00

مانشستر يونايتد # توتنهام هوتسبير- الساعة 18:30

أستون فيلا # ليفربول- الساعة 21:15

الدوري الإسباني

ليفانتي # ريال مدريد- الساعة 17:00

برشلونة # إشبيلية- الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

أتالانتا # كالياري- الساعة 13:30

لاتسيو # إنتر ميلان- الساعة 16:00

ميلان # سبيزيا- الساعة 19:00

يوفنتوس # نابولي- الساعة 21:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ # هيرتا برلين- الساعة 19:00.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:52 PM

ليلة نارية.. قمة اليوفي ونابولي وصدام بين اليونايتد وتوتنهام والبارسا يواجه أشبيلية

مواعيد أبرز المواجهات.. مباريات سهلة لليفربول وأرسنال والبايرن والإنتر وميلان والريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اليوم الأحد، إقامة عدة مباريات، أبرزها موقعة يوفنتوس ونابولي، ومواجهة إشبيلية ضد برشلونة، ولقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، في الملاعب الأوروبية، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي# وست هام يونايتد- الساعة 14:00

أرسنال # شيفيلد يونايتد- الساعة 16:00

مانشستر يونايتد # توتنهام هوتسبير- الساعة 18:30

أستون فيلا # ليفربول- الساعة 21:15

الدوري الإسباني

ليفانتي # ريال مدريد- الساعة 17:00

برشلونة # إشبيلية- الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

أتالانتا # كالياري- الساعة 13:30

لاتسيو # إنتر ميلان- الساعة 16:00

ميلان # سبيزيا- الساعة 19:00

يوفنتوس # نابولي- الساعة 21:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ # هيرتا برلين- الساعة 19:00.

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