"في قبضة رجال الأمن" .. ضبط متورطين بعددٍ من المناطق.. تعرّف على جرائمهم

تنوعت بين تشكيل عصابي وسرقة ونشر شائعات وترويج الخمور والمخدرات

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام بث مقاطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" بعد أن تم القبض على المتورطين فيها في عددٍ من مناطق المملكة، حيث تنوعت الجرائم المضبوطة ما بين رفض التجاوب مع رجال الأمن وتشكيل عصابي تورطوا بارتكاب جرائم السرقة تحت تهديد السلاح ونشر الشائعات والمجاهرة بالمعصية وترويج الخمور والمخدرات والحشيش حيث جرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، بث "الأمن العام" اليوم الاثنين مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" لمقطع فيديو لمواطن في جازان تم القبض عليه لرفضه التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول وإصراره في عدم مغادرة موقعه كما تم القبض على تشكيل عصابي في منطقة الرياض مكون من خمسة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سرقة مركبات تحت تهديد السلاح.

وألقي القبض على وافدين بمحافظة القنفذة يزعمان نقص السلع الغذائية بفرض الإرجاف ونشر الشائعات كما تم القبض على شاب في منطقة الرياض يظهر بفيديو وهو يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وفي وادي الدواسر تم القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة انتحل صفة ممارس صحي ويدعي توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد فيما تم القبض على 19 مخالفًا لنظام أمن الحدود بخميس مشيط يقومون بتصنيع وترويج الخمور ضبط بحوزتهم كمية من الخمور والحشيش المخدر وأقراص الكبتاجون كما تم القبض على مواطن بمنطقة حائل يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعددٍ من المنازل.

وتم القبض على شخص في منطقة الرياض يروج لشائعات تتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وإدعائه تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات في المساجد وتغيير فترات منع التجول فيما تم القبض على مجموعة من الأشخاص في منطقة مكة المكرمة قاموا بمشاجرة جماعية بأحد أحياء العاصمة المقدسة إثر خلافات سابقة بينهم.

كما تم القبض على حساب إخباري بمنطقة القصيم يروج لشائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وادعاءات بتغيير فترات منع التجول كما تم القبض على شخص في منطقة حائل يصف منسوبي إحدى الإدارات الأمنية بألفاظ وعبارات غير لائقة ويوثق ذلك وينشره كما تم القبض على مقيم بمنطقة الشرقية يرتدي زيًا عسكريًا ويتصرف بطريقة غير لائقة ويوثق ذلك ويقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.