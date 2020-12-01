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لعدم ارتداء الكمامة .. لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال

‏⁧غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧.

‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لعدم ارتداء الكمامة .. لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال
سبق

‏⁧غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧.

‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
04:29 PM

لعدم ارتداء الكمامة .. لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏⁧غرمت لجنة الانضباط‬⁩ بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ⁧‫النصر‬⁩ "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة ⁧‫الهلال والنصر‬⁩ و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام‏⁧.

‏⁧‫كما غرمت لجنة_الانضباط‬⁩ لاعب الهلال‬⁩ محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.

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