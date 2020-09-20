النصر والأهلي يحسمان بطاقة التأهل.. والهلال والتعاون يحتفظان بالأمل

توهج سعودي في دوري أبطال آسيا

نجح فريقا الأهلي والنصر من حجز مقاعدهما في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك قبل جولتين على اسدال الستار عن منافسات دور المجموعات لمنطقة غرب القارة فيما حافظ فريق الهلال والتعاون على حظوظهما في بلوغ الدور القادم.

المجموعة الأولى

ضمن فريق الأهلي تأهله إلى دور الـ 16 منذ الجولة الثالثة رغم خسارته في الجولة الرابعة من أمام الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف.

وتنحصر البطاقة الثانية بين فريقي الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني بعد أن قررت اللجنة الفرعية لفايروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب اعتبار الوحدة الإماراتي منسحباً من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة وإلغاء جميع نتائجه في الجولتين الأولى والثانية.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الشرطة العراقي بـ4 نقاط ثم استقلال بنقطة وحيدة.

المجموعة الثانية

رغم الوضع الصعب الذي يعيشه الهلال في البطولة نتيجة غياب العديد من اللاعبين بسبب إصابتهم بفايروس كورونا المستجد إلا أن الفريق ما زال يحتفظ بصدارة مجموعته ويحتاج الحصول على نقطة واحدة فقط من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

حيث يتطلع لحسم بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يتقابل مع شهر خودرو الإيراني اليوم الأحد على ملعب الجنوب في الدوحة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لباختاكور و6 لشباب الأهلي، في حين لا زال رصيد شهر خودرو خالياً من النقاط.

المجموعة الثالثة

فقد التعاون صدارة المجموعة بسقوطه بفخ الهزيمة للمرة الثانية على التوالي في غضون ثلاثة أيام من أمام بيرسيبوليس الإيراني ورغم ذلك ما زالت حظوظ سكري القصيم كبيرة بخطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة مبكراً بشرط تحقيق الفوز يوم الاثنين على الشارقة مقابل سقوط الدحيل القطري .



يتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 لكل من التعاون والدحيل، و4 للشارقة.

المجموعة الرابعة

حجز نادي النصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة بعدما كرر فوزه على نظيره سباهان الإيراني بهدفين دون رد ليواصل بذلك مشواره المميز في البطولة دون أي هزيمة .

والفريق يحتاج إلى الفوز يوم الاثنين ليحسم صدارة المجموعة لمصلحته حينما يواجه السد القطري .

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 8 نقاط للسد و3 لسباهان ونقطة للعين.