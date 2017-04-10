أرقام مثيرة عن "إعلانات وسائل التواصل والسعوديين".. مشاهير "السناب" كانوا هنا!

دراسة لـ"الصالح" كشفت طبيعة التصوير والتفاعل واستخدام اللغة .. "لقطة شاشة" مثلاً

كشفت نتائج أحدث دراسة للإعلانات التفاعلية أن (٦١٪) من السعوديين يتفاعلون مع إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تفوق فيه "سناب شات" بالتفاعل العالي جداً يليه الانستجرام؛ حيث جاء في مقدمة أنماط التفاعل مع الإعلانات التفاعلية "أخذ لقطة الشاشة" والدخول على رابط الإعلان واستخدام خاصية الإعجاب.

وأكدت الدكتورة ندى بنت حمود الصالح، وهي الباحثة الأكاديمية المتخصصة في الإعلان والاتصال التسويقي عبر دراستها التي حملت عنوان "الإعلانات التفاعلية المرئية في وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامات الجمهور السعودي لها: دراسة تحليلية وميدانية"، أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار استخدامها بالمجتمع السعودي أدى إلى تقديم نوع من الإعلانات المختلفة في الشكل والمحتوى؛ حيث استبدلت الوسيلة التقليدية بوسيلة رقمية افتراضية وتفاعلية كما تغير المرسل المتخصص والمستقبل المتلقي إلى مستخدم نشط يملك أدوات التفاعل والمشاركة، أما آلية التصميم والتصوير والإخراج فتغيرت من احترافية استخدام الكاميرات وهندسة الصوت والإضاءة إلى تصوير واقعي وعبر الهاتف المحمول غالباً باستخدام مزايا الوسيلة.

ولفتت "الصالح" إلى أن تقديم الإعلانات التفاعلية من قبل المؤثرين "مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي" ساهم في نموه والإقبال عليه من المستخدم والمعلن، فالمستخدم هنا مشارك في الصناعة والتقييم، أما المعلن فقد وظفها ضمن خطته التسويقية لفاعليتها وقدرتها في التأثير على المستهلك، وعليه أصبحت الإعلانات التفاعلية المرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة غنية بالمعلومات والبيانات التي تستحق الدراسة.

وأوضحت، أن دراستها هدفت إلى التعرف على طبيعة الإعلانات التفاعلية المرئية في وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامات الجمهور السعودي، وصف وتحليل طبيعة الإعلانات التفاعلية المرئية في وسائل التواصل الاجتماعي وسماتها وأنماطها، وبيان حجم استخدام الجمهور السعودي لها وأنماط تفاعلهم معها، وتحديد العلاقة بين مستخدمي الإعلانات التفاعلية المرئية وما يترتب على ذلك من تغيرات ثقافية واجتماعية واقتصادية وفقاً لنظرية المنفعة.

وكشفت نتائج الدراسة إلى أن البساطة العالية أحد سمات الإعلانات التفاعلية بنسبة (٧١٪)، كما اتسمت بتضمين مشاركات المستخدم بمستوى عالي بنسبة (٣٨.٧٪) من الإعلانات، وأظهرت النتائج أن (٥٣٪) من الإعلانات التفاعلية تصور بطريقة غير احترافية، كما أن (٥١.٨٪) من الإعلانات التفاعلية تصور من خلال (المؤثرين- مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي) وبالمرتبة الثانية جاءت الإعلانات التي يتم تصويرها من المؤثرين وجهة الإعلان بنسبة (٢٤.٧٪)، أما المرتبة الأخيرة فهي للإعلانات التي تصور من قبل الجهة المعلنة ونسبتهم (٢٣.٥٪) إعلاناً تفاعلياً.

وأظهرت وسيلة "سناب شات" تفوقاً واضحاً بتصوير المشهور؛ حيث بلغت (٧٧٪)، فيما بلغ تصوير المشهور عند انستجرام (٤٤.٥٪)، وكشفت النتائج أن اللغة العربية الفصحى تستخدم بـ"تويتر" على نحو أكثر مقابل استخدام اللهجة العامية بكثرة عند الإعلان في وسيلتي "انستجرام وسناب شات".

وجاء الإعلان التعليمي بمقدمة أنواع الإعلانات التفاعلية بوسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث بلغ (٣٦.٥٪)، ثم الإعلان التنافسي بنسبة (١٥.٧) يليه الإعلان الإرشادي بنسبة (١٥.٤٪)، كما تفوق عرض السلع في الإعلانات التفاعلية بنسبة (٦١.٥٪) مقابل إعلان الخدمات الذي بلغ (٣٨.٥٪)، وكشفت نتائج الدراسة تفوق استخدام الأساليب العاطفية بنسبة (٨٧٪)، أما الأساليب العقلية فبلغت (١٣٪).

وتوصلت نتائج الدراسة التي تم مناقشتها مؤخرًا بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن الجمهور يتفاعل كثيراً مع الإعلانات التفاعلية بوسيلتي (تويتر، انستجرام)، وذلك بنسبة (٩٨.٧٪)، وكان حجم إعادة التغريد بوسيلة تويتر (٩٨.٥٪)، كما كانت نسبة تفاعل المستخدم عبر المحادثات مع الإعلانات التفاعلية بوسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، انستجرام سناب شات) (٥٢.٢٪).





وأشارت نتائج الدراسة إلى اهتمام مصممي الإعلانات التفاعلية بالنماذج التسويقية للإعلانات؛ حيث حصل على المرتبة الأولى الاهتمام العالي بنسبة (٩١.١٪)، كما كشفت نتائج الدراسة نجاح المعلن وتمكنه من نقل المستخدم عبر خطوات النماذج التسويقية (لفت الانتباه، إثارة الاهتمام) إلى (إيجاد الرغبة/الإقناع، السلوك) في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، انستجرام، سناب شات) بنسبة (٣٦.٣٪)، وأظهرت وسيلة سناب شات تقدماً بعدد الإعلانات التفاعلية حيث بلغت (٤٤.٨٪) من العينة يليها إعلانات تويتر بنسبة (٢٨.٨٪)، ثم إعلانات انستجرام بنسبة (٢٦.٨٪)، كما أن أغلب إعلانات تويتر بمدة قصيرة وانستجرام جاءت بمدة متوسطة، أما سناب شات فتميزت بنشر الإعلانات التفاعلية بمدة طويلة.

أما نتائج دراسة الجمهور، فشملت جوانب متعددة من أبرزها أن مدى تعرض الجمهور السعودي للإعلانات التفاعلية بوسائل التواصل جاء بالمرتبة الأولى بنسبة (٣١.١٪)، أما أبرز دوافع الجمهور للتعرض فهي (معرفة الجديد من السلع، تفضيل مشاهدة تجربة المنتج بطريقة واقعية، يقدم معلومات عن السلع التي أرغب الحصول عليها)، وجاء بمقدمة إشباعات أفراد العينة من الإعلانات التفاعلية (التعرف من خلالها على الجديد من السلع) بموافقة (٤٥.٥٪).

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تفاعلية الجمهور مع الإعلانات التفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرتفعة ؛ حيث أجاب (٦١٪) من أفراد عينة الدراسة بأن مستوى التفاعلية عالي وعالي جداً؛ حيث تفوق سناب شات بالتفاعل العالي جداً والمتوسط مع الإعلانات التفاعلية، وتقدم الانستجرام بالتفاعل العالي. وكان إعلان الصورة هو الأكثر تفاعلاً من قبل أفراد العينة؛ حيث وافق (٤٦.١٪) على التفاعل معه بمستوى (عالي وعالي جداً) وبمتوسط حسابي (٣.٤١)، وجاء بمقدمة أنماط التفاعل مع الإعلانات التفاعلية (أخذ لقطة الشاشة)؛ حيث أجاب (٥٢.٢٪) وحصل (وجود وقت فراغ) على أبرز العوامل التي تزيد من التفاعلية مع الإعلانات التفاعلية بموافقة (٦٩.٩٪).