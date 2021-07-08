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أمريكا تنتقد هدم إسرائيل منزل عائلة فلسطينية اتهم ابنها بقتل مستوطن

لفتت إلى أنه يؤدي إلى مفاقمة التوترات وتقويض جهود السلام

انتقدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة فلسطيني، متهم بإطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعت السفارة الأميركية في إسرائيل جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين، وفقاً لـ"الحرة".

ولفتت السفارة الأميركية إلى أنه لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها، بسبب تصرفات فرد واحد.

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل منتصر شلبي في قرية ترمسعيا في وقت سابق اليوم، بعد رفض الالتماس الثالث الذي قدمته عائلة الفلسطيني منفذ العملية.

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أمريكا تنتقد هدم إسرائيل منزل عائلة فلسطينية اتهم ابنها بقتل مستوطن
سبق

انتقدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة فلسطيني، متهم بإطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعت السفارة الأميركية في إسرائيل جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين، وفقاً لـ"الحرة".

ولفتت السفارة الأميركية إلى أنه لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها، بسبب تصرفات فرد واحد.

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل منتصر شلبي في قرية ترمسعيا في وقت سابق اليوم، بعد رفض الالتماس الثالث الذي قدمته عائلة الفلسطيني منفذ العملية.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
04:35 PM

أمريكا تنتقد هدم إسرائيل منزل عائلة فلسطينية اتهم ابنها بقتل مستوطن

لفتت إلى أنه يؤدي إلى مفاقمة التوترات وتقويض جهود السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقدت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة فلسطيني، متهم بإطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعت السفارة الأميركية في إسرائيل جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه، وهذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين، وفقاً لـ"الحرة".

ولفتت السفارة الأميركية إلى أنه لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها، بسبب تصرفات فرد واحد.

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل منتصر شلبي في قرية ترمسعيا في وقت سابق اليوم، بعد رفض الالتماس الثالث الذي قدمته عائلة الفلسطيني منفذ العملية.

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