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دعوة واقعية لولي العهد تدحض سؤالاً لـ "أودونيل" عن مزاعم قمع السعوديات

شدّد على أن "الممـلكة دولـة تحكمها القوانـين فيجب احترامها حتى يتـم إصلاحها"

دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن يأتي الجميع لزيارة المملكة العربية السعودية، وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه، مشدّداً أن "المملكة دولة تحكمها القوانين، فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

جاء ذلك رداً على سؤال المذيعة نورا أودونيل؛ في لقاءٍ مع برنامج "60 دقيقة"، بثّته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين، حول ادعاءات عن حملة قمع وسجن للنساء اللاتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وأن هذا يعطي انطباعاً بعدم تأييد حقوق المرأة وحقوق الإنسان بأمثلة عن النساء اللاتي تمّ سجنهن.

وكانت اجابة ولي العهد هي دعوة للجميع بأن يأتي لزيارة السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوة واقعية لولي العهد تدحض سؤالاً لـ "أودونيل" عن مزاعم قمع السعوديات
سبق

دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن يأتي الجميع لزيارة المملكة العربية السعودية، وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه، مشدّداً أن "المملكة دولة تحكمها القوانين، فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

جاء ذلك رداً على سؤال المذيعة نورا أودونيل؛ في لقاءٍ مع برنامج "60 دقيقة"، بثّته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين، حول ادعاءات عن حملة قمع وسجن للنساء اللاتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وأن هذا يعطي انطباعاً بعدم تأييد حقوق المرأة وحقوق الإنسان بأمثلة عن النساء اللاتي تمّ سجنهن.

وكانت اجابة ولي العهد هي دعوة للجميع بأن يأتي لزيارة السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:24 PM

دعوة واقعية لولي العهد تدحض سؤالاً لـ "أودونيل" عن مزاعم قمع السعوديات

شدّد على أن "الممـلكة دولـة تحكمها القوانـين فيجب احترامها حتى يتـم إصلاحها"

A A A
حامد العلي - الرياض
0
5,310

دعا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن يأتي الجميع لزيارة المملكة العربية السعودية، وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه، مشدّداً أن "المملكة دولة تحكمها القوانين، فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

جاء ذلك رداً على سؤال المذيعة نورا أودونيل؛ في لقاءٍ مع برنامج "60 دقيقة"، بثّته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين، حول ادعاءات عن حملة قمع وسجن للنساء اللاتي يثرن قضايا حول الأمور التي تحتاج إلى التغيير في السعودية، وأن هذا يعطي انطباعاً بعدم تأييد حقوق المرأة وحقوق الإنسان بأمثلة عن النساء اللاتي تمّ سجنهن.

وكانت اجابة ولي العهد هي دعوة للجميع بأن يأتي لزيارة السعودية وينظر للواقع ويقابل النساء والمواطنين السعوديين ويحكم بنفسه.

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