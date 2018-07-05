إسقاط "دون" حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في عدن

كشفت مصادر عسكرية في عدن، اليوم، أن دفاعات قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة دون طيار تابعة لميليشيات الحوثي، حاولت استهداف مقر قيادة قوات التحالف في منطقة البريقة شمال غرب عدن في اليمن.

ووفق ما نقلته "إخبارية العربية"؛ فقد أوضحت المصادر أنه تم إسقاط الطائرة دون وقوع ضحايا.