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رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

نظمتها الجمعية السعودية للعلوم تحت رعاية وزير التعليم

كرّم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم 17 فائزاً فائزة بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى، والتي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية بالجامعة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح الدكتور "العمر" أن جامعةُ الملكِ سعودِ تقدم شراكةً فعالةً مع وزارة التعليم، وبخاصةٍ في المجالاتِ التي تحفز الميدان التربويَ والتعليميَ للنهوضِ بالعملية التعليمية على الصورةِ التي تأملُها رؤية المملكة 2030، والتي أولتْ عنايةً كبيرةً بالموردِ البشري الذي يسهمُ في تحقيقِ التنمية المستدامة، وبخاصةٍ أن الدولةَ -رعاها الله-خصصتْ الميزانياتِ الضخمةَ للتعليمِ، وأولت عنايتَها الفائقةَ لمراكزِ البحثِ العلمي في جميعِ مجالاتِهِ؛ مواكبةً للتقدمِ العلمي والحضاري المتسارعِ الذي يشهدُهُ العالمُ.

وأضاف "العمر": إن الجامعةُ تؤكد اهتمامها بالمعلمينَ وبتطويرِهم وتحفيزِهم، وبخاصةٍ معلمي الرياضيات ِومعلماتِها، الذين يعدونَ ثمرةً من ثمارِ الجامعةِ ومخرجاتِها. وبذلكَ فهي فخورةٌ اليومَ بأن تكرمَ أولئكَ المعلمينَ الذينَ يستحقون الدعم والاحتفاءَ، فعلى أيديِهم تتخرج الأجيال، وتنهضُ البلاد، وتتقدمُ الأممُ.

وقال "العمر": إنَّ الجائزةُ تُعَدُّ علامةً مضيئةً في سماء التعليم، وبخاصةٍ في هذه المرحلةِ الحرجةِ، والتي ألقتْ فيها جائحةُ كورونا بظلالِها على كل المناشطِ والفعالياتِ التعليميةِ، غير أن إدارة الجائزةِ عقدتِ العزمَ على تدشينِ الجائزة وتفعيلها رغمَ هذه الظروفِ الصعبةِ، والتحدياتِ التي واجهتها، وكلُّ ذلكَ مشاركةً منها ومن الجمعيةِ والجامعةِ مع وزارةِ التعليمِ في تكريمِ معلّمي الرياضياتِ ومعلماتِها، ودعمًا لهم في هذه الظروفِ لتقديمِ نماذج تعليمية جيدةٍ في التعليمِ الإلكتروني.

من جهته، أكد المشرف على الجائزة د. بندر المحسن أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات
سبق

كرّم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم 17 فائزاً فائزة بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى، والتي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية بالجامعة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح الدكتور "العمر" أن جامعةُ الملكِ سعودِ تقدم شراكةً فعالةً مع وزارة التعليم، وبخاصةٍ في المجالاتِ التي تحفز الميدان التربويَ والتعليميَ للنهوضِ بالعملية التعليمية على الصورةِ التي تأملُها رؤية المملكة 2030، والتي أولتْ عنايةً كبيرةً بالموردِ البشري الذي يسهمُ في تحقيقِ التنمية المستدامة، وبخاصةٍ أن الدولةَ -رعاها الله-خصصتْ الميزانياتِ الضخمةَ للتعليمِ، وأولت عنايتَها الفائقةَ لمراكزِ البحثِ العلمي في جميعِ مجالاتِهِ؛ مواكبةً للتقدمِ العلمي والحضاري المتسارعِ الذي يشهدُهُ العالمُ.

وأضاف "العمر": إن الجامعةُ تؤكد اهتمامها بالمعلمينَ وبتطويرِهم وتحفيزِهم، وبخاصةٍ معلمي الرياضيات ِومعلماتِها، الذين يعدونَ ثمرةً من ثمارِ الجامعةِ ومخرجاتِها. وبذلكَ فهي فخورةٌ اليومَ بأن تكرمَ أولئكَ المعلمينَ الذينَ يستحقون الدعم والاحتفاءَ، فعلى أيديِهم تتخرج الأجيال، وتنهضُ البلاد، وتتقدمُ الأممُ.

وقال "العمر": إنَّ الجائزةُ تُعَدُّ علامةً مضيئةً في سماء التعليم، وبخاصةٍ في هذه المرحلةِ الحرجةِ، والتي ألقتْ فيها جائحةُ كورونا بظلالِها على كل المناشطِ والفعالياتِ التعليميةِ، غير أن إدارة الجائزةِ عقدتِ العزمَ على تدشينِ الجائزة وتفعيلها رغمَ هذه الظروفِ الصعبةِ، والتحدياتِ التي واجهتها، وكلُّ ذلكَ مشاركةً منها ومن الجمعيةِ والجامعةِ مع وزارةِ التعليمِ في تكريمِ معلّمي الرياضياتِ ومعلماتِها، ودعمًا لهم في هذه الظروفِ لتقديمِ نماذج تعليمية جيدةٍ في التعليمِ الإلكتروني.

من جهته، أكد المشرف على الجائزة د. بندر المحسن أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
06:00 PM

رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الفائزين بجائزة الريادة في الرياضيات

نظمتها الجمعية السعودية للعلوم تحت رعاية وزير التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم 17 فائزاً فائزة بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى، والتي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية بالجامعة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح الدكتور "العمر" أن جامعةُ الملكِ سعودِ تقدم شراكةً فعالةً مع وزارة التعليم، وبخاصةٍ في المجالاتِ التي تحفز الميدان التربويَ والتعليميَ للنهوضِ بالعملية التعليمية على الصورةِ التي تأملُها رؤية المملكة 2030، والتي أولتْ عنايةً كبيرةً بالموردِ البشري الذي يسهمُ في تحقيقِ التنمية المستدامة، وبخاصةٍ أن الدولةَ -رعاها الله-خصصتْ الميزانياتِ الضخمةَ للتعليمِ، وأولت عنايتَها الفائقةَ لمراكزِ البحثِ العلمي في جميعِ مجالاتِهِ؛ مواكبةً للتقدمِ العلمي والحضاري المتسارعِ الذي يشهدُهُ العالمُ.

وأضاف "العمر": إن الجامعةُ تؤكد اهتمامها بالمعلمينَ وبتطويرِهم وتحفيزِهم، وبخاصةٍ معلمي الرياضيات ِومعلماتِها، الذين يعدونَ ثمرةً من ثمارِ الجامعةِ ومخرجاتِها. وبذلكَ فهي فخورةٌ اليومَ بأن تكرمَ أولئكَ المعلمينَ الذينَ يستحقون الدعم والاحتفاءَ، فعلى أيديِهم تتخرج الأجيال، وتنهضُ البلاد، وتتقدمُ الأممُ.

وقال "العمر": إنَّ الجائزةُ تُعَدُّ علامةً مضيئةً في سماء التعليم، وبخاصةٍ في هذه المرحلةِ الحرجةِ، والتي ألقتْ فيها جائحةُ كورونا بظلالِها على كل المناشطِ والفعالياتِ التعليميةِ، غير أن إدارة الجائزةِ عقدتِ العزمَ على تدشينِ الجائزة وتفعيلها رغمَ هذه الظروفِ الصعبةِ، والتحدياتِ التي واجهتها، وكلُّ ذلكَ مشاركةً منها ومن الجمعيةِ والجامعةِ مع وزارةِ التعليمِ في تكريمِ معلّمي الرياضياتِ ومعلماتِها، ودعمًا لهم في هذه الظروفِ لتقديمِ نماذج تعليمية جيدةٍ في التعليمِ الإلكتروني.

من جهته، أكد المشرف على الجائزة د. بندر المحسن أن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات وتعليمها.

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