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"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 6328 حالة

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 297,014 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6328 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين تم تسجيل 8761 حالة نشطة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 297,014 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6328 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين تم تسجيل 8761 حالة نشطة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
06:28 PM

باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 6328 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 297,014 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6328 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين تم تسجيل 8761 حالة نشطة.

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