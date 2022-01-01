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كرنفال بحري وحفلات شاطئية.. "شتاء جازان 22" يتهيأ لانطلاقة منوعة

استعدادات مكثفة والافتتاح الخميس.. و"أبوهادي": سنواكب تطلعات الجميع

كثفت اللجان العاملة بمهرجان شتاء جازان 22، استعداداتها لانطلاق المهرجان مساء الخميس المقبل، الذي يقام هذا العام تحت شعار "هذي أيامنا"، وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.

وأوضح رئيس لجان "شتاء جازان 22" الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي؛ أن مواقع الفعاليات تشهد حاليًا ورش عمل متواصلة من قبل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار، مشيرًا إلى أن لجان شتاء جازان أعدت فعاليات تواكب تطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.

وبين أن جامعة جازان ستشهد الحفل الرسمي لافتتاح المهرجان وكرنفال جازان البحري، فيما سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي، فيما يحتضن وسط البلد فعالية "مستكة" عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة الدوسرية بزوارها عبر جلسات طربية، فضلًا عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.

شتاء جازان 22

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كرنفال بحري وحفلات شاطئية.. "شتاء جازان 22" يتهيأ لانطلاقة منوعة
سبق

كثفت اللجان العاملة بمهرجان شتاء جازان 22، استعداداتها لانطلاق المهرجان مساء الخميس المقبل، الذي يقام هذا العام تحت شعار "هذي أيامنا"، وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.

وأوضح رئيس لجان "شتاء جازان 22" الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي؛ أن مواقع الفعاليات تشهد حاليًا ورش عمل متواصلة من قبل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار، مشيرًا إلى أن لجان شتاء جازان أعدت فعاليات تواكب تطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.

وبين أن جامعة جازان ستشهد الحفل الرسمي لافتتاح المهرجان وكرنفال جازان البحري، فيما سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي، فيما يحتضن وسط البلد فعالية "مستكة" عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة الدوسرية بزوارها عبر جلسات طربية، فضلًا عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:37 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:56 PM

كرنفال بحري وحفلات شاطئية.. "شتاء جازان 22" يتهيأ لانطلاقة منوعة

استعدادات مكثفة والافتتاح الخميس.. و"أبوهادي": سنواكب تطلعات الجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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كثفت اللجان العاملة بمهرجان شتاء جازان 22، استعداداتها لانطلاق المهرجان مساء الخميس المقبل، الذي يقام هذا العام تحت شعار "هذي أيامنا"، وذلك بالتعاون مع مختلف الإدارات الحكومية والجهات المشاركة.

وأوضح رئيس لجان "شتاء جازان 22" الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي؛ أن مواقع الفعاليات تشهد حاليًا ورش عمل متواصلة من قبل الشباب والفتيات المشاركين لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإطلاق المهرجان واستقبال الزوار، مشيرًا إلى أن لجان شتاء جازان أعدت فعاليات تواكب تطلعات كافة فئات المجتمع من الأهالي والزوار، وتسعى لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.

وبين أن جامعة جازان ستشهد الحفل الرسمي لافتتاح المهرجان وكرنفال جازان البحري، فيما سيتم تنظيم المسابقات الرياضية والسينما الخارجية في الشاطئ الرملي، وتقديم عربات البيع من قبل ريادي ورياديات الأعمال في الكورنيش الشمالي، وسيتم تنظيم حفلات شاطئية وخيمة التسوق في الكورنيش الجنوبي، فيما يحتضن وسط البلد فعالية "مستكة" عبر برامج شعبية ومواهب الشباب والفتيات في الفن التشكيلي، وتحتفي القلعة الدوسرية بزوارها عبر جلسات طربية، فضلًا عن العديد من الفعاليات والبرامج الأخرى.

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