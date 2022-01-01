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نفيض وخريطة واسعة للأمطار.. "أجواء 36 ساعة" يكشفها "الحصيني"

قال: هطولات ديمية وغزيرة.. منخفض جوي على أطراف البوابة الشمالية

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء شتوية باردة خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم السبت، وأمطارًا ديمية وأحيانًا رعدية متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على معظم المناطق، تمتد للكويت والإمارات وعُمان، وقد تكون غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والبحرين.

وأشار "الحصيني" عبر حسابه على "تويتر" إلى حلول أجواء باردة مع نفيض "السحب المنخفضة" على أجزاء واسعة من الوسطى والشرقية وشرق الشمالية، صباح اليوم السبت عند الساعة السابعة، وسحب ممطرة ورعدية على المنطقة الشرقية وشمال غرب تبوك وبين الإمارات وعُمان.

وتابع: "المنخفض الجوي على أطراف البوابة الشمالية الغربية من السعودية وبداية الحالة الممطرة -إن شاء الله".

وفي وقت سابق من صباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نفيض وخريطة واسعة للأمطار.. "أجواء 36 ساعة" يكشفها "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء شتوية باردة خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم السبت، وأمطارًا ديمية وأحيانًا رعدية متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على معظم المناطق، تمتد للكويت والإمارات وعُمان، وقد تكون غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والبحرين.

وأشار "الحصيني" عبر حسابه على "تويتر" إلى حلول أجواء باردة مع نفيض "السحب المنخفضة" على أجزاء واسعة من الوسطى والشرقية وشرق الشمالية، صباح اليوم السبت عند الساعة السابعة، وسحب ممطرة ورعدية على المنطقة الشرقية وشمال غرب تبوك وبين الإمارات وعُمان.

وتابع: "المنخفض الجوي على أطراف البوابة الشمالية الغربية من السعودية وبداية الحالة الممطرة -إن شاء الله".

وفي وقت سابق من صباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:57 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:47 PM

نفيض وخريطة واسعة للأمطار.. "أجواء 36 ساعة" يكشفها "الحصيني"

قال: هطولات ديمية وغزيرة.. منخفض جوي على أطراف البوابة الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أجواء شتوية باردة خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم السبت، وأمطارًا ديمية وأحيانًا رعدية متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على معظم المناطق، تمتد للكويت والإمارات وعُمان، وقد تكون غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والبحرين.

وأشار "الحصيني" عبر حسابه على "تويتر" إلى حلول أجواء باردة مع نفيض "السحب المنخفضة" على أجزاء واسعة من الوسطى والشرقية وشرق الشمالية، صباح اليوم السبت عند الساعة السابعة، وسحب ممطرة ورعدية على المنطقة الشرقية وشمال غرب تبوك وبين الإمارات وعُمان.

وتابع: "المنخفض الجوي على أطراف البوابة الشمالية الغربية من السعودية وبداية الحالة الممطرة -إن شاء الله".

وفي وقت سابق من صباح اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

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