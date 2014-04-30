قبل مواجهة السد .. الأهلي يلغي معسكري الرياض والدمام
أعلن النادي الأهلي أن الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قررا إلغاء المعسكر الإعدادي للفريق والمزمع إقامته في مدينتي الرياض والدمام.
على أن تتواصل التدريبات على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل حتى موعد المغادرة إلى الدوحة لمواجهة السد القطري في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
قبل مواجهة السد .. الأهلي يلغي معسكري الرياض والدمام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-04-28
أعلن النادي الأهلي أن الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قررا إلغاء المعسكر الإعدادي للفريق والمزمع إقامته في مدينتي الرياض والدمام.
على أن تتواصل التدريبات على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل حتى موعد المغادرة إلى الدوحة لمواجهة السد القطري في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
08:48 PM
قبل مواجهة السد .. الأهلي يلغي معسكري الرياض والدمام
أعلن النادي الأهلي أن الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قررا إلغاء المعسكر الإعدادي للفريق والمزمع إقامته في مدينتي الرياض والدمام.
على أن تتواصل التدريبات على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل حتى موعد المغادرة إلى الدوحة لمواجهة السد القطري في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.