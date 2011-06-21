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"الموسى" رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء والعفالق والصالح نائبان للرئيس

لأربع سنوات وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة باعتماد نتائج الانتخابات

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء أمس، اجتماعه الأول في دورته 11 الجديدة، التي تمتد لأربع سنوات من عام 1442هـ إلى 1446هـ؛ وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأعضاء المعينين الأربعة؛ حيث تم خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه.

وفاز عبدالعزيز الموسى بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، ومحمد العفالق نائبًا أول للرئيس، وعباس الصالح نائبًا ثانيًا.

وأكد "الموسى" استمرار المجلس في تعزيز دور الغرفة وإسهاماتها في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية.

إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الموسى" رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء والعفالق والصالح نائبان للرئيس
سبق

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء أمس، اجتماعه الأول في دورته 11 الجديدة، التي تمتد لأربع سنوات من عام 1442هـ إلى 1446هـ؛ وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأعضاء المعينين الأربعة؛ حيث تم خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه.

وفاز عبدالعزيز الموسى بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، ومحمد العفالق نائبًا أول للرئيس، وعباس الصالح نائبًا ثانيًا.

وأكد "الموسى" استمرار المجلس في تعزيز دور الغرفة وإسهاماتها في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
11:18 AM

"الموسى" رئيسًا لمجلس إدارة غرفة الأحساء والعفالق والصالح نائبان للرئيس

لأربع سنوات وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة باعتماد نتائج الانتخابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء أمس، اجتماعه الأول في دورته 11 الجديدة، التي تمتد لأربع سنوات من عام 1442هـ إلى 1446هـ؛ وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأعضاء المعينين الأربعة؛ حيث تم خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه.

وفاز عبدالعزيز الموسى بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، ومحمد العفالق نائبًا أول للرئيس، وعباس الصالح نائبًا ثانيًا.

وأكد "الموسى" استمرار المجلس في تعزيز دور الغرفة وإسهاماتها في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية.

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