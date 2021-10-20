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"الأرصاد": رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل الطائف وأضم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
02:08 PM

"الأرصاد": رياح وأمطار على عدد من محافظات مكة

الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل الطائف وأضم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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8,965

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن التنبيه يشمل: "العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان".

وأشارت الهيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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