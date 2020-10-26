علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل تحصل على اعتماد الهيئة الألمانية ASIIN
قالت: ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام
حصلت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي على الاعتماد الأكاديمي الألماني ASIIN لبرنامجين وهما برنامج "بكالوريوس علوم الحاسب الآلي" وبرنامج "بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي" لمدة أربعة أعوام حتى عام 2024م.
وأوضحت الجامعة أن هذا الاعتماد ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام ولكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بشكل خاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من خلال خططها الإستراتيجية وتطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية.
يُذكر أن قرار اعتماد برنامجي كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أتى بعد أن زار فريق الهيئة الألمانية جامعة حائل خلال عام 2018 م.
علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل تحصل على اعتماد الهيئة الألمانية ASIIN
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-26
حصلت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي على الاعتماد الأكاديمي الألماني ASIIN لبرنامجين وهما برنامج "بكالوريوس علوم الحاسب الآلي" وبرنامج "بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي" لمدة أربعة أعوام حتى عام 2024م.
وأوضحت الجامعة أن هذا الاعتماد ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام ولكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بشكل خاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من خلال خططها الإستراتيجية وتطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية.
يُذكر أن قرار اعتماد برنامجي كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أتى بعد أن زار فريق الهيئة الألمانية جامعة حائل خلال عام 2018 م.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:39 AM
علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل تحصل على اعتماد الهيئة الألمانية ASIIN
قالت: ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام
حصلت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي على الاعتماد الأكاديمي الألماني ASIIN لبرنامجين وهما برنامج "بكالوريوس علوم الحاسب الآلي" وبرنامج "بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي" لمدة أربعة أعوام حتى عام 2024م.
وأوضحت الجامعة أن هذا الاعتماد ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام ولكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بشكل خاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من خلال خططها الإستراتيجية وتطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية.
يُذكر أن قرار اعتماد برنامجي كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أتى بعد أن زار فريق الهيئة الألمانية جامعة حائل خلال عام 2018 م.