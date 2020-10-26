علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل تحصل على اعتماد الهيئة الألمانية ASIIN

قالت: ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام

حصلت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي على الاعتماد الأكاديمي الألماني ASIIN لبرنامجين وهما برنامج "بكالوريوس علوم الحاسب الآلي" وبرنامج "بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي" لمدة أربعة أعوام حتى عام 2024م.

وأوضحت الجامعة أن هذا الاعتماد ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جودة المخرجات الأكاديمية للجامعة بشكل عام ولكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بشكل خاص بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها من خلال خططها الإستراتيجية وتطوير برامجها ومخرجاتها الأكاديمية.

يُذكر أن قرار اعتماد برنامجي كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي أتى بعد أن زار فريق الهيئة الألمانية جامعة حائل خلال عام 2018 م.