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بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟

3 شركات تعمل في مجال واحد.. الأولى تستورد وتبيع في الأسواق السعودية

صدر أمس أمر ملكي بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فما هذه الهيئة؟

هي هيئة سعودية أُنشئت بتاريخ 27 ديسمبر 2018م، وتهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية، حسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.

ويعرف مفهوم المحتوى المحلي بإجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، بمعنى أن نسبة المحتوى المحلي ترتفع بناءً على نسبة المكوّن السعودي في المنتجات والخدمات وغيرها، ومثال على ذلك ثلاث شركات متخصصة تعمل في مجال واحد: الأولى، تستورد من الخارج وتبيع في الأسواق السعودية، والثانية تستورد من الخارج وتعلب في السعودية بأيدي عمالة غير سعودية، والشركة الثالثة تبدأ من الصفر على أراضي السعودية حتى وصولها إلى السوق الداخلي وبأيادٍ سعودية، فالشركة الثالثة هي الأكثر في نسبة المحتوى المحلي، وبالتالي تسهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني بتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص وظيفية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قد أصدر أمس، ‏أمراً ملكيّاً بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟
سبق

صدر أمس أمر ملكي بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فما هذه الهيئة؟

هي هيئة سعودية أُنشئت بتاريخ 27 ديسمبر 2018م، وتهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية، حسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.

ويعرف مفهوم المحتوى المحلي بإجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، بمعنى أن نسبة المحتوى المحلي ترتفع بناءً على نسبة المكوّن السعودي في المنتجات والخدمات وغيرها، ومثال على ذلك ثلاث شركات متخصصة تعمل في مجال واحد: الأولى، تستورد من الخارج وتبيع في الأسواق السعودية، والثانية تستورد من الخارج وتعلب في السعودية بأيدي عمالة غير سعودية، والشركة الثالثة تبدأ من الصفر على أراضي السعودية حتى وصولها إلى السوق الداخلي وبأيادٍ سعودية، فالشركة الثالثة هي الأكثر في نسبة المحتوى المحلي، وبالتالي تسهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني بتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص وظيفية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قد أصدر أمس، ‏أمراً ملكيّاً بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
01:35 PM

بأمر ملكي عُين رئيس لها.. ماذا تعرف عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات؟

3 شركات تعمل في مجال واحد.. الأولى تستورد وتبيع في الأسواق السعودية

A A A
بدر الجبل - الرياض
0
232

صدر أمس أمر ملكي بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فما هذه الهيئة؟

هي هيئة سعودية أُنشئت بتاريخ 27 ديسمبر 2018م، وتهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية، حسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.

ويعرف مفهوم المحتوى المحلي بإجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية، بمعنى أن نسبة المحتوى المحلي ترتفع بناءً على نسبة المكوّن السعودي في المنتجات والخدمات وغيرها، ومثال على ذلك ثلاث شركات متخصصة تعمل في مجال واحد: الأولى، تستورد من الخارج وتبيع في الأسواق السعودية، والثانية تستورد من الخارج وتعلب في السعودية بأيدي عمالة غير سعودية، والشركة الثالثة تبدأ من الصفر على أراضي السعودية حتى وصولها إلى السوق الداخلي وبأيادٍ سعودية، فالشركة الثالثة هي الأكثر في نسبة المحتوى المحلي، وبالتالي تسهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني بتطوير القدرات المحلية وتوفير فرص وظيفية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قد أصدر أمس، ‏أمراً ملكيّاً بإعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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