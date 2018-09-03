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عميد كلية التربية يرعى اللقاء السنوي لقسم الإدارة التربوية

"الداود": الاختبار الشامل والطلاب المستجدون أبرز المحاور

يرعى عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن سليمان الشايع، اللقاء السنوي لطلاب وطالبات قسم الإدارة التربوية في مرحلة الماجستير والدكتوراه.

يأتي ذلك بتنظيم قسم الإدارة التربوية في جامعة الملك سعود، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، في مدرج كلية التربية بالمدينة الجامعية للطلاب، وسيبث اللقاء للطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدرج ٥ بكلية التربية.

وأوضح رئيس قسم الإدارة التربوية، الدكتور إبراهيم بن دَاوُدَ الداود، أن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلبة بالمبادرات النوعية للقسم، وتعريف الطلبة باللوائح والأنظمة كافة، التي تتعلق بالدراسات العليا، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية والقسم لطلبة الدراسات العليا.

وقال "الداود" إن اللقاء سيتناول الحديث عن الاختبار الشامل لطلبة الدكتوراه، وإعداد خطة البحث، والإشراف على الرسائل ومناقشتها كما سيجيب اللقاء على الاستفسارات الواردة من الطلبة من خلال رؤساء اللجان العاملة في القسم.

‏ودعا "الداود" أعضاء هيئة التدريس، وجميع طلاب وطالبات الدراسات العليا في قسم الإدارة التربوية، لحضور اللقاء.

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عميد كلية التربية يرعى اللقاء السنوي لقسم الإدارة التربوية
سبق

يرعى عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن سليمان الشايع، اللقاء السنوي لطلاب وطالبات قسم الإدارة التربوية في مرحلة الماجستير والدكتوراه.

يأتي ذلك بتنظيم قسم الإدارة التربوية في جامعة الملك سعود، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، في مدرج كلية التربية بالمدينة الجامعية للطلاب، وسيبث اللقاء للطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدرج ٥ بكلية التربية.

وأوضح رئيس قسم الإدارة التربوية، الدكتور إبراهيم بن دَاوُدَ الداود، أن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلبة بالمبادرات النوعية للقسم، وتعريف الطلبة باللوائح والأنظمة كافة، التي تتعلق بالدراسات العليا، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية والقسم لطلبة الدراسات العليا.

وقال "الداود" إن اللقاء سيتناول الحديث عن الاختبار الشامل لطلبة الدكتوراه، وإعداد خطة البحث، والإشراف على الرسائل ومناقشتها كما سيجيب اللقاء على الاستفسارات الواردة من الطلبة من خلال رؤساء اللجان العاملة في القسم.

‏ودعا "الداود" أعضاء هيئة التدريس، وجميع طلاب وطالبات الدراسات العليا في قسم الإدارة التربوية، لحضور اللقاء.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
07:51 PM

عميد كلية التربية يرعى اللقاء السنوي لقسم الإدارة التربوية

"الداود": الاختبار الشامل والطلاب المستجدون أبرز المحاور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن سليمان الشايع، اللقاء السنوي لطلاب وطالبات قسم الإدارة التربوية في مرحلة الماجستير والدكتوراه.

يأتي ذلك بتنظيم قسم الإدارة التربوية في جامعة الملك سعود، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، في مدرج كلية التربية بالمدينة الجامعية للطلاب، وسيبث اللقاء للطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدرج ٥ بكلية التربية.

وأوضح رئيس قسم الإدارة التربوية، الدكتور إبراهيم بن دَاوُدَ الداود، أن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلبة بالمبادرات النوعية للقسم، وتعريف الطلبة باللوائح والأنظمة كافة، التي تتعلق بالدراسات العليا، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية والقسم لطلبة الدراسات العليا.

وقال "الداود" إن اللقاء سيتناول الحديث عن الاختبار الشامل لطلبة الدكتوراه، وإعداد خطة البحث، والإشراف على الرسائل ومناقشتها كما سيجيب اللقاء على الاستفسارات الواردة من الطلبة من خلال رؤساء اللجان العاملة في القسم.

‏ودعا "الداود" أعضاء هيئة التدريس، وجميع طلاب وطالبات الدراسات العليا في قسم الإدارة التربوية، لحضور اللقاء.

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