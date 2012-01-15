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خدمات منوعة لمقيمات دور الإيواء في اتفاق لـ"موارد الرياض" و"نساء المستقبل"

من بينها توفير وحدات سكنية لمن تنطبق عليهن الشروط.. "تدريب وتطوير للكوادر"

وقّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر؛ للتعاون بين الجهتين لخدمة المستفيدين داخل دور الإيواء وخارجها والكادر العامل معهم.

وذكر "الحربي" أن بنود الاتفاقية تنصّ على تقديم الخدمات الرعوية والتدريبية لمقيمات دور الإيواء مثل منحهن فرصة المشاركة في البرامج والدورات ذات العلاقة بالمرأة والتمكين وتوفير الوحدات السكنية لمن تنطبق عليهن شروط الإسكان إلى جانب عقد اللقاءات والبرامج التثقيفية والتطويرية للكادر العامل معهن، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقيات والتكامل بين القطاع الخاص والحكومي والغير ربحي مما يسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030.

فيما أكدت "الطويهر" على أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من رؤية الجمعية والتي تسعى من خلالها لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة بكل المجالات، مبدية سعادتها بخدمة مقيمات دور الإيواء وكذلك موظفات الفرع بتقديم خدمات تنموية ونوعية تهدف لتمكينهم من المهارات اللازمة.

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خدمات منوعة لمقيمات دور الإيواء في اتفاق لـ"موارد الرياض" و"نساء المستقبل"
سبق

وقّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر؛ للتعاون بين الجهتين لخدمة المستفيدين داخل دور الإيواء وخارجها والكادر العامل معهم.

وذكر "الحربي" أن بنود الاتفاقية تنصّ على تقديم الخدمات الرعوية والتدريبية لمقيمات دور الإيواء مثل منحهن فرصة المشاركة في البرامج والدورات ذات العلاقة بالمرأة والتمكين وتوفير الوحدات السكنية لمن تنطبق عليهن شروط الإسكان إلى جانب عقد اللقاءات والبرامج التثقيفية والتطويرية للكادر العامل معهن، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقيات والتكامل بين القطاع الخاص والحكومي والغير ربحي مما يسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030.

فيما أكدت "الطويهر" على أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من رؤية الجمعية والتي تسعى من خلالها لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة بكل المجالات، مبدية سعادتها بخدمة مقيمات دور الإيواء وكذلك موظفات الفرع بتقديم خدمات تنموية ونوعية تهدف لتمكينهم من المهارات اللازمة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:11 PM

خدمات منوعة لمقيمات دور الإيواء في اتفاق لـ"موارد الرياض" و"نساء المستقبل"

من بينها توفير وحدات سكنية لمن تنطبق عليهن الشروط.. "تدريب وتطوير للكوادر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر؛ للتعاون بين الجهتين لخدمة المستفيدين داخل دور الإيواء وخارجها والكادر العامل معهم.

وذكر "الحربي" أن بنود الاتفاقية تنصّ على تقديم الخدمات الرعوية والتدريبية لمقيمات دور الإيواء مثل منحهن فرصة المشاركة في البرامج والدورات ذات العلاقة بالمرأة والتمكين وتوفير الوحدات السكنية لمن تنطبق عليهن شروط الإسكان إلى جانب عقد اللقاءات والبرامج التثقيفية والتطويرية للكادر العامل معهن، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقيات والتكامل بين القطاع الخاص والحكومي والغير ربحي مما يسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030.

فيما أكدت "الطويهر" على أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من رؤية الجمعية والتي تسعى من خلالها لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة بكل المجالات، مبدية سعادتها بخدمة مقيمات دور الإيواء وكذلك موظفات الفرع بتقديم خدمات تنموية ونوعية تهدف لتمكينهم من المهارات اللازمة.

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