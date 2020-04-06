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ذبحة صدرية تغيّب مدير مستشفى المؤسّس بمكة

أُدخل مدينة الملك عبدالله الطبية قبل نحو ثلاثة أسابيع

فُجع الوسط الصحي بمكة المكرّمة، اليوم، برحيل مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرّمة، الدكتور عبدالحفيظ علوي؛ بعد مرض ألمّ به ولم يمهله طويلاً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الفقيد الدكتورعبد الحفيظ علوي؛ أُدخل مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكان يشكو ذبحة صدرية.

وانتقل "علوي" إلى رحمة الله، اليوم، داخل مدينة الملك عبدالله الطبية، فيما تقرّرت الصلاة عليه ظهر غد، وسيوارى في الثرى بمقبرة المعلاة.

وعُيّن الدكتور عبدالحفيظ بن حسن علوي - رحمه الله - مديراً لمستشفى الملك عبد العزيز بالعاصمة المقدّسة، منذ عام 1439هـ، وكان من الكوادر الطبية المتميزة.

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلة الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مكة المكرّمة مستشفى الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذبحة صدرية تغيّب مدير مستشفى المؤسّس بمكة
سبق

فُجع الوسط الصحي بمكة المكرّمة، اليوم، برحيل مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرّمة، الدكتور عبدالحفيظ علوي؛ بعد مرض ألمّ به ولم يمهله طويلاً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الفقيد الدكتورعبد الحفيظ علوي؛ أُدخل مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكان يشكو ذبحة صدرية.

وانتقل "علوي" إلى رحمة الله، اليوم، داخل مدينة الملك عبدالله الطبية، فيما تقرّرت الصلاة عليه ظهر غد، وسيوارى في الثرى بمقبرة المعلاة.

وعُيّن الدكتور عبدالحفيظ بن حسن علوي - رحمه الله - مديراً لمستشفى الملك عبد العزيز بالعاصمة المقدّسة، منذ عام 1439هـ، وكان من الكوادر الطبية المتميزة.

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلة الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:51 PM

ذبحة صدرية تغيّب مدير مستشفى المؤسّس بمكة

أُدخل مدينة الملك عبدالله الطبية قبل نحو ثلاثة أسابيع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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فُجع الوسط الصحي بمكة المكرّمة، اليوم، برحيل مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرّمة، الدكتور عبدالحفيظ علوي؛ بعد مرض ألمّ به ولم يمهله طويلاً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الفقيد الدكتورعبد الحفيظ علوي؛ أُدخل مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكان يشكو ذبحة صدرية.

وانتقل "علوي" إلى رحمة الله، اليوم، داخل مدينة الملك عبدالله الطبية، فيما تقرّرت الصلاة عليه ظهر غد، وسيوارى في الثرى بمقبرة المعلاة.

وعُيّن الدكتور عبدالحفيظ بن حسن علوي - رحمه الله - مديراً لمستشفى الملك عبد العزيز بالعاصمة المقدّسة، منذ عام 1439هـ، وكان من الكوادر الطبية المتميزة.

"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلة الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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