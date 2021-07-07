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درجات حرارة لاهبة تقارب الـ 50 شرق المملكة ووسطها والرياض حاضرة

تنبيه بعدم التعرُّض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك الأطفال بالمركبات

توقعت تقارير مناخية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مجدّداً حتى منتصف الأسبوع المقبل، على أقل تقدير، بحيث تسود أجواءٌ حارّة ومرهقة في معظم المناطق، خاصة وسط المملكة

وشرقها.

ويُتوقع أن تتأثر معظم المناطق في شرق السعودية ووسطها بتزايد تأثير الكتلة الحارّة على المنطقة، وترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق، مثل: الأحساء والرياض وحفر الباطن، وقد تزيد على ذلك في بعض الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وصحراء الربع الخالي.

وبحسب "طقس العرب"، تتأثر العاصمة الرياض بشكلٍ مباشر بهذا الطقس الحار، ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يومَي الخميس والجمعة حول 46 درجة مئوية، وترتفع بشكل إضافي؛ لتصبح ما بين 47 - 48 درجة مئوية مطلع الأسبوع ومنتصفه.

ونصح المختصون بضرورة عدم التعرُّض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترتَي الظهيرة والعصر، وتجنُّب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة هذه الموجة الحارّة، تجنُّباً للإصابة بضربات الشمس، وعدم المُجازفة بترك الأطفال داخل المركبات المُغلقة، لما يشكّله ذلك من خطورة على حياتهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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درجات حرارة لاهبة تقارب الـ 50 شرق المملكة ووسطها والرياض حاضرة
سبق

توقعت تقارير مناخية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مجدّداً حتى منتصف الأسبوع المقبل، على أقل تقدير، بحيث تسود أجواءٌ حارّة ومرهقة في معظم المناطق، خاصة وسط المملكة

وشرقها.

ويُتوقع أن تتأثر معظم المناطق في شرق السعودية ووسطها بتزايد تأثير الكتلة الحارّة على المنطقة، وترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق، مثل: الأحساء والرياض وحفر الباطن، وقد تزيد على ذلك في بعض الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وصحراء الربع الخالي.

وبحسب "طقس العرب"، تتأثر العاصمة الرياض بشكلٍ مباشر بهذا الطقس الحار، ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يومَي الخميس والجمعة حول 46 درجة مئوية، وترتفع بشكل إضافي؛ لتصبح ما بين 47 - 48 درجة مئوية مطلع الأسبوع ومنتصفه.

ونصح المختصون بضرورة عدم التعرُّض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترتَي الظهيرة والعصر، وتجنُّب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة هذه الموجة الحارّة، تجنُّباً للإصابة بضربات الشمس، وعدم المُجازفة بترك الأطفال داخل المركبات المُغلقة، لما يشكّله ذلك من خطورة على حياتهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
02:02 PM

درجات حرارة لاهبة تقارب الـ 50 شرق المملكة ووسطها والرياض حاضرة

تنبيه بعدم التعرُّض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك الأطفال بالمركبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,342

توقعت تقارير مناخية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مجدّداً حتى منتصف الأسبوع المقبل، على أقل تقدير، بحيث تسود أجواءٌ حارّة ومرهقة في معظم المناطق، خاصة وسط المملكة

وشرقها.

ويُتوقع أن تتأثر معظم المناطق في شرق السعودية ووسطها بتزايد تأثير الكتلة الحارّة على المنطقة، وترتفع درجات الحرارة في بعض المناطق، مثل: الأحساء والرياض وحفر الباطن، وقد تزيد على ذلك في بعض الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وصحراء الربع الخالي.

وبحسب "طقس العرب"، تتأثر العاصمة الرياض بشكلٍ مباشر بهذا الطقس الحار، ويُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يومَي الخميس والجمعة حول 46 درجة مئوية، وترتفع بشكل إضافي؛ لتصبح ما بين 47 - 48 درجة مئوية مطلع الأسبوع ومنتصفه.

ونصح المختصون بضرورة عدم التعرُّض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترتَي الظهيرة والعصر، وتجنُّب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة هذه الموجة الحارّة، تجنُّباً للإصابة بضربات الشمس، وعدم المُجازفة بترك الأطفال داخل المركبات المُغلقة، لما يشكّله ذلك من خطورة على حياتهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

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