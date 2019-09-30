ولي العهد يستقبل أسرة "الفغم".. ويؤكد: وفاته كانت مؤلمة للجميع

منوهاً بتفانيه وإخلاصه في عمله سائلاً الله أن يتقبله في فسيح جناته

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقباله لأسرة وذوي الفقيد اليوم يتقدمهم والده بداح بن عبدالله الفغم.

وقد عبر ولي العهد عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد، مؤكداً أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوهاً بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، وسائلاً الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته.

فيما أعرب والد وذوو وإخوان وابنا الفقيد عن عظيم تقديرهم لما عبر عنه ولي العهد من مشاعر طيبة ومواساته لهم في الفقيد رحمه الله.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.