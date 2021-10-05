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"تقنية أبها" تنظم لقاء تعريفيًّا باستراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"

يعقد صباح غد الأربعاء على مسرح الكلية ويقدمه "آل عمير"

تنظم الكلية التقنية بأبها للبنين صباح يوم غد الاربعاء لقاء تعريفيًّا باستراتيجية تطوير منطقة عسير"قمم وشيم" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان: إن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير خطة إعلامية موسعة تبدأ من القطاعات التعليمية والتدريبية في المنطقة يكون عنصرها الأساسي هم الطلاب والمتدربون.

ووجه عميد الكلية الدعوة لمنسوبي الكلية لحضور هذا اللقاء الهام الذي سيقدمه المدرب حسن مانع آل عمير (مدرب الموارد البشرية بقسم التقنية الإدارية) عند الساعة 10:00 صباح الأربعاء 29 صفر 1443هـ على مسرح الكلية بجوحان بأبها.

ورفع "آل زيدان "شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو أمير منطقة عسير، على هذه اللفتة الكريمة والمكرمة الرائعة التي تجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا التطوير سيعود بالعديد من الإنجازات التنموية للمنطقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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"تقنية أبها" تنظم لقاء تعريفيًّا باستراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"
سبق

تنظم الكلية التقنية بأبها للبنين صباح يوم غد الاربعاء لقاء تعريفيًّا باستراتيجية تطوير منطقة عسير"قمم وشيم" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان: إن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير خطة إعلامية موسعة تبدأ من القطاعات التعليمية والتدريبية في المنطقة يكون عنصرها الأساسي هم الطلاب والمتدربون.

ووجه عميد الكلية الدعوة لمنسوبي الكلية لحضور هذا اللقاء الهام الذي سيقدمه المدرب حسن مانع آل عمير (مدرب الموارد البشرية بقسم التقنية الإدارية) عند الساعة 10:00 صباح الأربعاء 29 صفر 1443هـ على مسرح الكلية بجوحان بأبها.

ورفع "آل زيدان "شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو أمير منطقة عسير، على هذه اللفتة الكريمة والمكرمة الرائعة التي تجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا التطوير سيعود بالعديد من الإنجازات التنموية للمنطقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
09:54 PM

"تقنية أبها" تنظم لقاء تعريفيًّا باستراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"

يعقد صباح غد الأربعاء على مسرح الكلية ويقدمه "آل عمير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تنظم الكلية التقنية بأبها للبنين صباح يوم غد الاربعاء لقاء تعريفيًّا باستراتيجية تطوير منطقة عسير"قمم وشيم" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان: إن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير خطة إعلامية موسعة تبدأ من القطاعات التعليمية والتدريبية في المنطقة يكون عنصرها الأساسي هم الطلاب والمتدربون.

ووجه عميد الكلية الدعوة لمنسوبي الكلية لحضور هذا اللقاء الهام الذي سيقدمه المدرب حسن مانع آل عمير (مدرب الموارد البشرية بقسم التقنية الإدارية) عند الساعة 10:00 صباح الأربعاء 29 صفر 1443هـ على مسرح الكلية بجوحان بأبها.

ورفع "آل زيدان "شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو أمير منطقة عسير، على هذه اللفتة الكريمة والمكرمة الرائعة التي تجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا التطوير سيعود بالعديد من الإنجازات التنموية للمنطقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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