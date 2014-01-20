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في خدمة المستفيدين.. "تعليم الأفلاج" الأول على إدارات المملكة

عبر المتابعة ومعالجة المعاملات والعمل على إنهاء الطلبات في وقتها

حققت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، المركز الأول على مستوى إدارات تعليم المملكة في برنامج خدمة المستفيدين "تواصل".

وكشف التقييم الذي أعلنت عنه وزارة التعليم، حصول إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على المركز الأول من بين إدارات التعليم بالمملكة.

وكان مشرف الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج ناصر بن محمد الفرشان، قد تم تكليفه مشرفاً لبرنامج خدمات المستفيدين الإلكتروني "تواصل" مطلع العام الحالي بالإضافة إلى عمله، وقام بمتابعة ومعالجة كافة المعاملات والعمل على إنهاء طلبات المستفيدين ومتابعة إجراءاتهم في وقتها.

من جهته ثمّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة لـ"الفرشان" هذا الإنجاز وجهوده في متابعة طلبات المستفيدين؛ مشيداً في الوقت نفسه بدور الأقسام بالإدارة في إنهاء إجراءات الطلبات وسرعة الرد عليها.

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في خدمة المستفيدين.. "تعليم الأفلاج" الأول على إدارات المملكة
سبق

حققت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، المركز الأول على مستوى إدارات تعليم المملكة في برنامج خدمة المستفيدين "تواصل".

وكشف التقييم الذي أعلنت عنه وزارة التعليم، حصول إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على المركز الأول من بين إدارات التعليم بالمملكة.

وكان مشرف الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج ناصر بن محمد الفرشان، قد تم تكليفه مشرفاً لبرنامج خدمات المستفيدين الإلكتروني "تواصل" مطلع العام الحالي بالإضافة إلى عمله، وقام بمتابعة ومعالجة كافة المعاملات والعمل على إنهاء طلبات المستفيدين ومتابعة إجراءاتهم في وقتها.

من جهته ثمّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة لـ"الفرشان" هذا الإنجاز وجهوده في متابعة طلبات المستفيدين؛ مشيداً في الوقت نفسه بدور الأقسام بالإدارة في إنهاء إجراءات الطلبات وسرعة الرد عليها.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:32 AM

في خدمة المستفيدين.. "تعليم الأفلاج" الأول على إدارات المملكة

عبر المتابعة ومعالجة المعاملات والعمل على إنهاء الطلبات في وقتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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حققت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، المركز الأول على مستوى إدارات تعليم المملكة في برنامج خدمة المستفيدين "تواصل".

وكشف التقييم الذي أعلنت عنه وزارة التعليم، حصول إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على المركز الأول من بين إدارات التعليم بالمملكة.

وكان مشرف الإعلام التربوي بتعليم الأفلاج ناصر بن محمد الفرشان، قد تم تكليفه مشرفاً لبرنامج خدمات المستفيدين الإلكتروني "تواصل" مطلع العام الحالي بالإضافة إلى عمله، وقام بمتابعة ومعالجة كافة المعاملات والعمل على إنهاء طلبات المستفيدين ومتابعة إجراءاتهم في وقتها.

من جهته ثمّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة لـ"الفرشان" هذا الإنجاز وجهوده في متابعة طلبات المستفيدين؛ مشيداً في الوقت نفسه بدور الأقسام بالإدارة في إنهاء إجراءات الطلبات وسرعة الرد عليها.

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