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"النفيعي" و"اليوسف".. سباق ثنائي باتجاه كرسي رئاسة الأهلي

يغلق مساء اليوم الخميس باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي، وسط تنافس الثنائي ماجد النفيعي الرئيس السابق للنادي الأهلي والوجه الجديد على الأهلاويين زياد اليوسف.

وفي تغريده عبر حسابه الشخصي للمرشح والرئيس السابق للنادي الأهلي ماجد النفيعي قال: "استجابةً لرغبة محبيّ وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي.. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.. سائلاً الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين".

وستعلن القائمة الأولية للمرشحين غداً الجمعة، فيما تعلن الاثنين القائمة النهائية على أن يكون موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النفيعي" و"اليوسف".. سباق ثنائي باتجاه كرسي رئاسة الأهلي
سبق

يغلق مساء اليوم الخميس باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي، وسط تنافس الثنائي ماجد النفيعي الرئيس السابق للنادي الأهلي والوجه الجديد على الأهلاويين زياد اليوسف.

وفي تغريده عبر حسابه الشخصي للمرشح والرئيس السابق للنادي الأهلي ماجد النفيعي قال: "استجابةً لرغبة محبيّ وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي.. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.. سائلاً الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين".

وستعلن القائمة الأولية للمرشحين غداً الجمعة، فيما تعلن الاثنين القائمة النهائية على أن يكون موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:25 PM

"النفيعي" و"اليوسف".. سباق ثنائي باتجاه كرسي رئاسة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يغلق مساء اليوم الخميس باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي، وسط تنافس الثنائي ماجد النفيعي الرئيس السابق للنادي الأهلي والوجه الجديد على الأهلاويين زياد اليوسف.

وفي تغريده عبر حسابه الشخصي للمرشح والرئيس السابق للنادي الأهلي ماجد النفيعي قال: "استجابةً لرغبة محبيّ وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي.. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.. سائلاً الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين".

وستعلن القائمة الأولية للمرشحين غداً الجمعة، فيما تعلن الاثنين القائمة النهائية على أن يكون موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم.

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