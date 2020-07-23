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أمطار متوسطة وغزيرة جنوب العيص.. و"المدني" يدعو للحيطة والحذر

سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

شهدت مراكز وقرى جنوب محافظة العيص، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وشملت مركز كبر وضفيان وبعض القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي - بعد الله - من المخاطر المصاحبة للحالات الماطرة.

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أمطار متوسطة وغزيرة جنوب العيص.. و"المدني" يدعو للحيطة والحذر
سبق

شهدت مراكز وقرى جنوب محافظة العيص، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وشملت مركز كبر وضفيان وبعض القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي - بعد الله - من المخاطر المصاحبة للحالات الماطرة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:25 PM

أمطار متوسطة وغزيرة جنوب العيص.. و"المدني" يدعو للحيطة والحذر

سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت مراكز وقرى جنوب محافظة العيص، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وشملت مركز كبر وضفيان وبعض القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي - بعد الله - من المخاطر المصاحبة للحالات الماطرة.

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