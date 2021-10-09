النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البودكاست".. نموذج ثقافي يعزز تجربته في "كتاب الرياض"

صنّاع المحتوى: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحولات

أكد منتجون وصنّاع محتوى، تفوق التجربة السعودية في مجال صناعة المحتوى الرقمي على المستوى العربي؛ مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحولات للانتقال بهذه الصناعة إلى مستويات من الاحترافية والعمل المؤسسي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بحضور عدد كبير من الزوار والإعلاميين والمثقفين.

وأرجعت الورشة نجاح البودكاست إلى سهولة الإعداد والإنتاج بلغة قريبة من المتلقي، ومختلفة عما يقدمه الإعلام؛ مبينة أن استخدام الناس للهواتف المحمولة أصبح أكثر من الشاشات التقليدية، وأسهمت بدورها في صعود هذا النوع من المحتوى.

وقدّمت النصح للمهتمين بخوض التجربة والتحلي بالصبر خاصةً في مرحلة البدايات؛ مؤكدة أن الوصول للجمهور ليس مهمةً سهلةً، وأشار المنتجون وصناع المحتوى في الورشة إلى أن تجاربهم في مجال الإنتاج الصوتي للبودكاست، والاهتمام بالجوانب الفنية والموسيقية، جعلتهم يخوضون التجربة.

وأوضحوا أن نجاح البودكاست يبدأ من فهمه وما يقدم خلاله من مواد صوتية وصناعة تُعنى بتوصيل الدراما السمعية عبر استخدام المؤثرات المناسبة لإيصال الفكرة والشعور للملتقي.

وركزت الورشة على المرحلة المقبلة؛ حيث ستشهد دخول البودكاست إلى مجالات الترفيه والكوميديا بعد اقترانها بالثقافة والمعرفة، وستشهد استخدام تقنيات جديدة كالصوت ثلاثي الأبعاد، وتحسين الجودة؛ وذلك لمنح المستمعين تجربةً صوتيةً متكاملةً، وعرض التجارب الموسيقية، والسعي إلى تعزيز الثقافة العامة، ودعم المواهب الغنائية، والتطرق إلى مسار النجاح في البودكاست، وأهم أسبابه يكمن في قدرة المقدم والنص الجيد.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"البودكاست".. نموذج ثقافي يعزز تجربته في "كتاب الرياض"
سبق

أكد منتجون وصنّاع محتوى، تفوق التجربة السعودية في مجال صناعة المحتوى الرقمي على المستوى العربي؛ مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحولات للانتقال بهذه الصناعة إلى مستويات من الاحترافية والعمل المؤسسي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بحضور عدد كبير من الزوار والإعلاميين والمثقفين.

وأرجعت الورشة نجاح البودكاست إلى سهولة الإعداد والإنتاج بلغة قريبة من المتلقي، ومختلفة عما يقدمه الإعلام؛ مبينة أن استخدام الناس للهواتف المحمولة أصبح أكثر من الشاشات التقليدية، وأسهمت بدورها في صعود هذا النوع من المحتوى.

وقدّمت النصح للمهتمين بخوض التجربة والتحلي بالصبر خاصةً في مرحلة البدايات؛ مؤكدة أن الوصول للجمهور ليس مهمةً سهلةً، وأشار المنتجون وصناع المحتوى في الورشة إلى أن تجاربهم في مجال الإنتاج الصوتي للبودكاست، والاهتمام بالجوانب الفنية والموسيقية، جعلتهم يخوضون التجربة.

وأوضحوا أن نجاح البودكاست يبدأ من فهمه وما يقدم خلاله من مواد صوتية وصناعة تُعنى بتوصيل الدراما السمعية عبر استخدام المؤثرات المناسبة لإيصال الفكرة والشعور للملتقي.

وركزت الورشة على المرحلة المقبلة؛ حيث ستشهد دخول البودكاست إلى مجالات الترفيه والكوميديا بعد اقترانها بالثقافة والمعرفة، وستشهد استخدام تقنيات جديدة كالصوت ثلاثي الأبعاد، وتحسين الجودة؛ وذلك لمنح المستمعين تجربةً صوتيةً متكاملةً، وعرض التجارب الموسيقية، والسعي إلى تعزيز الثقافة العامة، ودعم المواهب الغنائية، والتطرق إلى مسار النجاح في البودكاست، وأهم أسبابه يكمن في قدرة المقدم والنص الجيد.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:22 PM

"البودكاست".. نموذج ثقافي يعزز تجربته في "كتاب الرياض"

صنّاع المحتوى: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحولات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
175

أكد منتجون وصنّاع محتوى، تفوق التجربة السعودية في مجال صناعة المحتوى الرقمي على المستوى العربي؛ مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحولات للانتقال بهذه الصناعة إلى مستويات من الاحترافية والعمل المؤسسي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بحضور عدد كبير من الزوار والإعلاميين والمثقفين.

وأرجعت الورشة نجاح البودكاست إلى سهولة الإعداد والإنتاج بلغة قريبة من المتلقي، ومختلفة عما يقدمه الإعلام؛ مبينة أن استخدام الناس للهواتف المحمولة أصبح أكثر من الشاشات التقليدية، وأسهمت بدورها في صعود هذا النوع من المحتوى.

وقدّمت النصح للمهتمين بخوض التجربة والتحلي بالصبر خاصةً في مرحلة البدايات؛ مؤكدة أن الوصول للجمهور ليس مهمةً سهلةً، وأشار المنتجون وصناع المحتوى في الورشة إلى أن تجاربهم في مجال الإنتاج الصوتي للبودكاست، والاهتمام بالجوانب الفنية والموسيقية، جعلتهم يخوضون التجربة.

وأوضحوا أن نجاح البودكاست يبدأ من فهمه وما يقدم خلاله من مواد صوتية وصناعة تُعنى بتوصيل الدراما السمعية عبر استخدام المؤثرات المناسبة لإيصال الفكرة والشعور للملتقي.

وركزت الورشة على المرحلة المقبلة؛ حيث ستشهد دخول البودكاست إلى مجالات الترفيه والكوميديا بعد اقترانها بالثقافة والمعرفة، وستشهد استخدام تقنيات جديدة كالصوت ثلاثي الأبعاد، وتحسين الجودة؛ وذلك لمنح المستمعين تجربةً صوتيةً متكاملةً، وعرض التجارب الموسيقية، والسعي إلى تعزيز الثقافة العامة، ودعم المواهب الغنائية، والتطرق إلى مسار النجاح في البودكاست، وأهم أسبابه يكمن في قدرة المقدم والنص الجيد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة