النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيتزي": نسعى لتصحيح الأخطاء الفردية التي وقعت أمام قطر

قال إن مشاركة لاعبين لأول مرة أتت بثمارها

قال مدرب المنتخب السعودي خوان أنطوان بيتزي إن خسارة الأخضر من قطر اليوم في كأس آسيا كانت بسبب أخطاء فردية.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي إلى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وسيطروا على مجرياتها في أول نصف ساعة، مبيناً أن هناك نقاطاً إيجابية خرج بها من المباراة، أبرزها الأداء الجيد لبعض اللاعبين، وخاصة الذين شاركوا لأول مرة في البطولة.

وأكد بيتزي أن تفكيره منصب حالياً على المواجهة المقبلة أمام اليابان في ثمن النهائي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم ليكون الأخضر على أتم جاهزية، قبل اللقاء يوم الاثنين المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بيتزي": نسعى لتصحيح الأخطاء الفردية التي وقعت أمام قطر
سبق

قال مدرب المنتخب السعودي خوان أنطوان بيتزي إن خسارة الأخضر من قطر اليوم في كأس آسيا كانت بسبب أخطاء فردية.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي إلى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وسيطروا على مجرياتها في أول نصف ساعة، مبيناً أن هناك نقاطاً إيجابية خرج بها من المباراة، أبرزها الأداء الجيد لبعض اللاعبين، وخاصة الذين شاركوا لأول مرة في البطولة.

وأكد بيتزي أن تفكيره منصب حالياً على المواجهة المقبلة أمام اليابان في ثمن النهائي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم ليكون الأخضر على أتم جاهزية، قبل اللقاء يوم الاثنين المقبل.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:47 PM

"بيتزي": نسعى لتصحيح الأخطاء الفردية التي وقعت أمام قطر

قال إن مشاركة لاعبين لأول مرة أتت بثمارها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
45
15,215

قال مدرب المنتخب السعودي خوان أنطوان بيتزي إن خسارة الأخضر من قطر اليوم في كأس آسيا كانت بسبب أخطاء فردية.

وأشار خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي إلى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة وسيطروا على مجرياتها في أول نصف ساعة، مبيناً أن هناك نقاطاً إيجابية خرج بها من المباراة، أبرزها الأداء الجيد لبعض اللاعبين، وخاصة الذين شاركوا لأول مرة في البطولة.

وأكد بيتزي أن تفكيره منصب حالياً على المواجهة المقبلة أمام اليابان في ثمن النهائي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم ليكون الأخضر على أتم جاهزية، قبل اللقاء يوم الاثنين المقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,257
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة