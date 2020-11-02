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احترازات كورونا.. أمين الشرقية يوجه بمضاعفة أعداد الفرق الميدانية

للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية مكثفة وتطبيق البروتوكولات

وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع الوكلاء ومسؤولي الإدارات ورؤساء البلديات، بضرورة مضاعفة أعداد الفرق الميدانية للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية مكثفة، وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري المرئي للعام 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، اليوم، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدد "الجبير" على ضرورة بذل كافة الجهود من قبل الأمانة لكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وضرورة حصر كافة الملاحظات البلدية، مع أخذ الاحترازات الوقائية، لافتًا إلى أهمية استغلال الوحدة المتنقلة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تستخدمها الأمانة حاليا للكشف عن عيوب الطرق، واهتمام الأمانة بمسح جميع مدن المنطقة ورصد عيوب مظاهر التشوه البصري، خلال الفترة القادمة مع الاستعداد لها ومعالجتها، وأن تكون جزءًا من العمل للاستفادة من المعايير والارتقاء بالمستويات المطلوبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازات كورونا.. أمين الشرقية يوجه بمضاعفة أعداد الفرق الميدانية
سبق

وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع الوكلاء ومسؤولي الإدارات ورؤساء البلديات، بضرورة مضاعفة أعداد الفرق الميدانية للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية مكثفة، وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري المرئي للعام 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، اليوم، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدد "الجبير" على ضرورة بذل كافة الجهود من قبل الأمانة لكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وضرورة حصر كافة الملاحظات البلدية، مع أخذ الاحترازات الوقائية، لافتًا إلى أهمية استغلال الوحدة المتنقلة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تستخدمها الأمانة حاليا للكشف عن عيوب الطرق، واهتمام الأمانة بمسح جميع مدن المنطقة ورصد عيوب مظاهر التشوه البصري، خلال الفترة القادمة مع الاستعداد لها ومعالجتها، وأن تكون جزءًا من العمل للاستفادة من المعايير والارتقاء بالمستويات المطلوبة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:42 PM

احترازات كورونا.. أمين الشرقية يوجه بمضاعفة أعداد الفرق الميدانية

للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية مكثفة وتطبيق البروتوكولات

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حامد العلي - الدمام
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وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع الوكلاء ومسؤولي الإدارات ورؤساء البلديات، بضرورة مضاعفة أعداد الفرق الميدانية للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية مكثفة، وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري المرئي للعام 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، اليوم، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدد "الجبير" على ضرورة بذل كافة الجهود من قبل الأمانة لكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وضرورة حصر كافة الملاحظات البلدية، مع أخذ الاحترازات الوقائية، لافتًا إلى أهمية استغلال الوحدة المتنقلة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تستخدمها الأمانة حاليا للكشف عن عيوب الطرق، واهتمام الأمانة بمسح جميع مدن المنطقة ورصد عيوب مظاهر التشوه البصري، خلال الفترة القادمة مع الاستعداد لها ومعالجتها، وأن تكون جزءًا من العمل للاستفادة من المعايير والارتقاء بالمستويات المطلوبة.

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