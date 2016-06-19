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نائب أمير الجوف يستقبل محافظ القريات ويؤكد أهمية مراعاة مصالح المواطنين

أكد ضرورة العمل الجاد والمخلص والتعاون المثمر بما يحقق الصالح العام

استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

وتفصيلاً، استمع نائب أمير المنطقة من المحافظ لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، وحث على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة الجوف.

وشدّد الأمير عبدالعزيز بن فهد على ضرورة العمل الجاد والمخلص والتعاون المثمر من قبل الجميع بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

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نائب أمير الجوف يستقبل محافظ القريات ويؤكد أهمية مراعاة مصالح المواطنين
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

وتفصيلاً، استمع نائب أمير المنطقة من المحافظ لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، وحث على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة الجوف.

وشدّد الأمير عبدالعزيز بن فهد على ضرورة العمل الجاد والمخلص والتعاون المثمر من قبل الجميع بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:18 PM

نائب أمير الجوف يستقبل محافظ القريات ويؤكد أهمية مراعاة مصالح المواطنين

أكد ضرورة العمل الجاد والمخلص والتعاون المثمر بما يحقق الصالح العام

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
29

استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

وتفصيلاً، استمع نائب أمير المنطقة من المحافظ لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، وحث على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة الجوف.

وشدّد الأمير عبدالعزيز بن فهد على ضرورة العمل الجاد والمخلص والتعاون المثمر من قبل الجميع بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

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